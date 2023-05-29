Вратарь сборной Латвии признан лучшим игроком чемпионата мира
По итогам чемпионата мира по хоккею самым ценным игроком турнира (MVP) признан вратарь сборной Латвии Артур Шилов, который помог своей команде завоевать бронзовые медали. В 10 матчах турнира на счету 22-летнего вратаря семь побед с 92,1% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20.
Шилов стал пятым вратарем, получившим титул MVP чемпионата мира после Денниса Эндраса (Германия, 2010), Виктора Фаста (Швеция, 2011), Пекки Ринне (Финляндия, 2014) и Юхи Олкинуоры (Финляндия, 2022).
Кроме того, Шилов - третий латвийский хоккеист в истории, становившийся самым ценным игроком турнира. Предыдущие два титула получили Хельмут Балдерис (1977) и Артур Ирбе (1990), которые играли тогда за сборную СССР. Ирбе входит в тренерский штаб сборной Латвии на Чемпионате мира 2-2023 года.
Лучшим защитником признан канадец Маккензи Уигар. В 10 встречах турнира на счету 29-летнего игрока обороны три шайбы и восемь результативных передач.
Лучший нападающий — Джон-Джейсон Петерка из национальной команды Германии. 21-летний форвард забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач в 10 матчах турнира.
Кроме того, была определена символическая сборная турнира.
Вратарь: Артур Шилов (Латвия).
Защитники: Маккензи Уигар (Канада) — Мориц Зайдер (Германия).
Нападающие: Доминик Кубалик (Чехия) — Джон-Джейсон Петерка (Германия) — Рокко Гримальди (США).
Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.
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