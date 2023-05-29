Вратарь сборной Латвии признан лучшим игроком чемпионата мира

Шилов стал пятым вратарем, получившим титул MVP чемпионата мира после Денниса Эндраса (Германия, 2010), Виктора Фаста (Швеция, 2011), Пекки Ринне (Финляндия, 2014) и Юхи Олкинуоры (Финляндия, 2022).

Кроме того, Шилов - третий латвийский хоккеист в истории, становившийся самым ценным игроком турнира. Предыдущие два титула получили Хельмут Балдерис (1977) и Артур Ирбе (1990), которые играли тогда за сборную СССР. Ирбе входит в тренерский штаб сборной Латвии на Чемпионате мира 2-2023 года.

Лучшим защитником признан канадец Маккензи Уигар. В 10 встречах турнира на счету 29-летнего игрока обороны три шайбы и восемь результативных передач.

Лучший нападающий — Джон-Джейсон Петерка из национальной команды Германии. 21-летний форвард забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач в 10 матчах турнира.

Кроме того, была определена символическая сборная турнира.

Вратарь: Артур Шилов (Латвия).

Защитники: Маккензи Уигар (Канада) — Мориц Зайдер (Германия).

Нападающие: Доминик Кубалик (Чехия) — Джон-Джейсон Петерка (Германия) — Рокко Гримальди (США).

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

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