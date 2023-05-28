Сборная Латвии по хоккею получит 100 тысяч евро за бронзу чемпионата мира
За третье место на чемпионате мира по хоккею сборная Латвии может получить около 102 000 евро, сообщила агентству LETA заместитель директора департамента спорта Министерства образования и науки Анда Мичуле.
Она пояснила, что согласно постановлению Кабинета министров о присуждаемых местах на чемпионатах мира, хоккейная сборная Латвии может претендовать на денежную премию в размере 102 447 евро за третье место.
Денежная премия предназначена для всей команды – спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала (врачей и т.д.).
Латвийская федерация хоккея может претендовать на премию от государства в размере до 106 716 евро.
На чемпионате мира, который проходил с 12 по 28 мая в Риге и Тампере, сборная Латвии в матче за третье место обыграла сборную США (4:3 ОТ) и впервые в истории взяла бронзовые медали. За весь турнир Латвия в 10 матчах одержала семь побед (в плей-офф выиграла два матча из трех).
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