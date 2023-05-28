Сборная Латвии по хоккею получит 100 тысяч евро за бронзу чемпионата мира

Она пояснила, что согласно постановлению Кабинета министров о присуждаемых местах на чемпионатах мира, хоккейная сборная Латвии может претендовать на денежную премию в размере 102 447 евро за третье место.

Денежная премия предназначена для всей команды – спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала (врачей и т.д.).

Латвийская федерация хоккея может претендовать на премию от государства в размере до 106 716 евро.

На чемпионате мира, который проходил с 12 по 28 мая в Риге и Тампере, сборная Латвии в матче за третье место обыграла сборную США (4:3 ОТ) и впервые в истории взяла бронзовые медали. За весь турнир Латвия в 10 матчах одержала семь побед (в плей-офф выиграла два матча из трех).

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