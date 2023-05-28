ЦИК Турции назвал первые результаты второго тура выборов президента. Эрдоган выступил перед своими сторонниками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Стамбуле, объявил о завершении второго тура президентских выборов и спел песню.



„Вы возложили на меня ответственность управлять страной еще 5 лет“, — сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле.

Эрдоган поблагодарил граждан за участие в выборах, отметил высокую явку и сообщил, что результаты голосования является выигравшем для всех граждан Турции и при этом не ставят под угрозу демократию.



По данным Anadolu, TRT Haber, CNN Turk и Halk TV, которые приводят данные после обработки свыше 98% голосов, действущий президент побеждает на выборах с результатом 52%, Кылычдароглу набирает около 48%.

Голосование официально завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с эстонским). И Эрдоган, и Кылычдароглу пришли на избирательные участки и проголосовали.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая и никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов: Эрдоган получил 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.