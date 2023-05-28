ЦИК Турции назвал первые результаты второго тура выборов президента. Эрдоган выступил перед своими сторонниками(12)
По данным Высшей избирательной комиссии Турции, во втором туре выборов президента страны Эрдоган после подсчета более 75% голосов получает 53,41%, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,59% Голосование завершилось в 17:00. Явка превышает 80%, сообщает РБК.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Стамбуле, объявил о завершении второго тура президентских выборов и спел песню.
„Вы возложили на меня ответственность управлять страной еще 5 лет“, — сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле.
Эрдоган поблагодарил граждан за участие в выборах, отметил высокую явку и сообщил, что результаты голосования является выигравшем для всех граждан Турции и при этом не ставят под угрозу демократию.
По данным Anadolu, TRT Haber, CNN Turk и Halk TV, которые приводят данные после обработки свыше 98% голосов, действущий президент побеждает на выборах с результатом 52%, Кылычдароглу набирает около 48%.
Голосование официально завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с эстонским). И Эрдоган, и Кылычдароглу пришли на избирательные участки и проголосовали.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая и никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов: Эрдоган получил 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.