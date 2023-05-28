Чуда не произошло: Канада выиграла рекордный 28-й титул ЧМ по хоккею

Канада - Германия 5:2

На восьмой минуте сборная Германии вышла вперед. Шайбу забросил Джон-Джейсон Петерка. Канадцы запросили челлендж на наличие оффсайда, но гол не отменили.

Спустя три минуты Сэмми Блэ помог канадцам сравнять счет в матче.

За семь минут до конца второго периода немцы снова вышли вперед. Даниэль Фишбух сделал счет 2:1.

Спустя две минуты канадцы воспользовались большинством и Лоусон Круз сравнял счет в матче.

На пятой минуте третьего периода канадцы вышли вперед. Сэмми Блэ воспользовался ошибкой немецкого хоккеисты и вывел Канаду вперед.

В середине третьего периоды канадцы удвоили преимущество в счете. В контратаке капитан канадцев Тайлер Тоффоли забросил четвертую шайбу.

В конце матча немцы убрали вратаря и пропустили пятую шайбу в пустые ворота.

Сборная Канады завоевала золотые медали чемпионата мира. В последний раз канадцы побеждали на ЧМ в 2021 году.

Это золото стало для Канады 28-м в истории на ЧМ по хоккею. Команда установила новый рекорд турнира, обойдя СССР/Россию (27 золотых медалей на ЧМ).

Сборная Германии впервые за последние 70 лет завоевала серебряные медали ЧМ.

До матча:

До начала турнира Германию не относили к фаворитам, но в плей-офф она преподнесла уже две сенсации.

На предварительном этапе немцы уступали лидерам группы, зато стабильно обыгрывали более слабых оппонентов и финишировали четвертыми. На четвертьфинал Бундестим переехала из Тампере в Ригу, где неожиданно нанесла поражение мощной Швейцарии - 4:1.

А уже в Тампере в драматичном полуфинале Германия прошла сборную США - 4:3 (Тиффельс 2, Шубер, Нобельс). Причем Нобельс сравнял счет на 59-й минуте, когда немцы сняли вратаря, а Тиффельс оформил дубль на 8-й минуте овертайма.

Сборная Германии (ФРГ) сыграет в финале впервые после введения системы плей-офф (с 1992 года). Она никогда прежде не выигрывала золото, а последний раз брала медали в 1953 году.