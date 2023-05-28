ВИДЕО | Во время матча ЧМ мужчина сделал девушке предложение руки и сердца

На стадионе в Тампере парень сделал предложение своей девушке. Влюбленные вместе смотрели хоккейный матч Латвия против США. В какой-то момент возникла пауза в матче и включилась „Камера поцелуев“, молодой человек достал коробочку с кольцом и задал девушке важный вопрос.