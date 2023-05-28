28.05.2023, 17:14
ВИДЕО | Во время матча ЧМ мужчина сделал девушке предложение руки и сердца
ФОТО: @IIHFHockey/twitter
Во время матча ЧМ, где сборные Латвии и США боролись за третье место, парень сделал девушке предложение руки и сердца, на которое девушка ответил согласием.
На стадионе в Тампере парень сделал предложение своей девушке. Влюбленные вместе смотрели хоккейный матч Латвия против США. В какой-то момент возникла пауза в матче и включилась „Камера поцелуев“, молодой человек достал коробочку с кольцом и задал девушке важный вопрос.
Девушка ответила „да“. Видеозапись с романтичным моментом попала в социальные сети.
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