ВИДЕО | Исторический момент: Латвия обыграла США и впервые в своей истории завоевала медаль ЧМ
В субботу в Тампере Латвия обыграла США (4:3 ОТ) и впервые в своей истории завоевала медаль международного турнира.
США - Латвия 3:4 (овертайм)
В самом начале первого периода бросок Роберта Букартса вывел Латвию вперед.
Спустя две минуты Рокко Гримальди бросил в дальний угол и сравнял счет в матче.
За четыре минуты до окончания первого Латвия снова вышла вперед. Защитник Янис Якс протолкнул шайбу в ворота США.
За минуту до окончания первого периода Латвия осталась в меньшинстве и пропустила вторую шайбу. Гримальди нанес мощный и точный бросок, сравняв счет в матче.
При этом чуть ранее шайба попала в лицо Яксу, Мазур пытался пробросить ее себе на ход, в итоге защитник сборной Латвии получил небольшое повреждение.
После яркого первого периода, во втором периоде команды успокоились и не удалялись, а также обошлись без заброшенных шайб.
На 6-й минуте третьего периода хоккеисты США впервые в матче вышли вперед. После выигранного вбрасывание отличился Мэтту Коронато.
За пять минут до окончания третьего периода Латвия сравняла счет в матче. Кристиан Рубинс благодаря рикошету оставил Латвию в игре.
Все решилось в овертайме, где сильнее оказалась Латвия. Рубенс оформляет дубль и принес Латвии исторические бронзовые медали чемпионата мира.
Сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
Обзор матча:
До матча:
На групповом этапе обе команды произвели отличное впечатление, а в четвертьфинале продлили свои длинные победные серии. Но полуфиналы, судя по тому, как складывались матчи, принесли им разочарование.
Сборная США вышла в плей-офф с первого места в группе, в 1/4 финала буднично разобралась с Чехией (3:0). В полуфинале против немцев вела 2:0 (Так, Гримальди) и 3:2 (Эйссимонт), но не удержала фору. Бундестим в концовке сменила вратаря на шестого полевого игрока и сравняла счет, а на 8-й минуте овертайма Германия вырвала победу (4:3).
После 1992 года США 12-й раз сыграли в полуфиналах ЧМ, но пока ни разу не выходили в финал. На четырех предыдущих турнирах команда трижды играла матч за бронзу, и в двух случаях брала медали - в 2018-м (4:1 над Канадой) и в 2021-м (6:1 над Нерманией). В прошлом году за третье место США уступили Чехии (4:8).
Сборная Латвии на ЧМ-2023 пишет историю. Команда Харийса Витольньша добилась небывалых успехов и поднялась на невиданные прежде высоты - никогда ранее она не проходила дальше четвертьфинала и не оспаривала медали.
На предварительном этапе в Риге латвийская сборная победой над Швейцарией в овертайме (4:3) добыла себе путевку в плей-офф, на этом не остановилась и преподнесла еще одну сенсацию - в четвертьфинале хозяева площадки остановили грозную Швецию - 3:1 (Данс Лочмелис, Микс Индрашис, Янис Якс).
Полуфинал Канада - Латвия состоялся в Тампере. На этот матч из Латвии прибыли несколько сотен фанов. По ходу игры латвийская команда вела 1:0 (Лочмелис) и 2:1 (Балцерс), однако на третий период ее не хватило - 2:4.
У Латвии прервалась впечатляющая серия из шести побед, и теперь ей предстоит новый опыт - матч за бронзовые медали.
Ранее между собой соперники встречались 15 раз (все матчи - на групповых этапах), у Латвии - три победы при одной ничьей и 11 поражений. Она выигрывала в 1998-м (3:2), 2001-м (2:0) и 2014-м (6:5), а в 2000-м была ничья 1:1.
На двух предыдущих ЧМ сильнее были американцы - 4:2 в 2021-м и 4:1 в 2022-м в Тампере. Год назад автором гола у Латвии был Андрис Джериньш.
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