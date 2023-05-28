ВИДЕО | Исторический момент: Латвия обыграла США и впервые в своей истории завоевала медаль ЧМ

США - Латвия 3:4 (овертайм)

В самом начале первого периода бросок Роберта Букартса вывел Латвию вперед.

Спустя две минуты Рокко Гримальди бросил в дальний угол и сравнял счет в матче.

За четыре минуты до окончания первого Латвия снова вышла вперед. Защитник Янис Якс протолкнул шайбу в ворота США.

За минуту до окончания первого периода Латвия осталась в меньшинстве и пропустила вторую шайбу. Гримальди нанес мощный и точный бросок, сравняв счет в матче.

При этом чуть ранее шайба попала в лицо Яксу, Мазур пытался пробросить ее себе на ход, в итоге защитник сборной Латвии получил небольшое повреждение.

После яркого первого периода, во втором периоде команды успокоились и не удалялись, а также обошлись без заброшенных шайб.

На 6-й минуте третьего периода хоккеисты США впервые в матче вышли вперед. После выигранного вбрасывание отличился Мэтту Коронато.

За пять минут до окончания третьего периода Латвия сравняла счет в матче. Кристиан Рубинс благодаря рикошету оставил Латвию в игре.

Все решилось в овертайме, где сильнее оказалась Латвия. Рубенс оформляет дубль и принес Латвии исторические бронзовые медали чемпионата мира.

Сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Обзор матча:

До матча:

На групповом этапе обе команды произвели отличное впечатление, а в четвертьфинале продлили свои длинные победные серии. Но полуфиналы, судя по тому, как складывались матчи, принесли им разочарование.

Сборная США вышла в плей-офф с первого места в группе, в 1/4 финала буднично разобралась с Чехией (3:0). В полуфинале против немцев вела 2:0 (Так, Гримальди) и 3:2 (Эйссимонт), но не удержала фору. Бундестим в концовке сменила вратаря на шестого полевого игрока и сравняла счет, а на 8-й минуте овертайма Германия вырвала победу (4:3).