„Закупок вагонов пока нет“. Кандидаты в президенты Латвии о судьбе граждан России, которых лишат ВНЖ

Принятые в прошлом году поправки к Иммиграционному закону со 2 сентября аннулируют автоматический постоянный ВНЖ граждан России, бывших (не)граждан Латвии.

Необходимо до этого срока подать документы на статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Для этого попавшие под поправки люди до 75 лет должны сдать экзамен на категорию А2, что не у всех получается. Есть опасность также задним числом не удовлетворить и требованию по постоянному пребыванию в Латвии последних пять лет. Не получив новый статус, граждане России могут остаться без легальной причины находиться на территории Латвии.

Уже осенью может актуализироваться вопрос о том, готово ли государство выдворять из страны пожилых граждан России. Как видят решение сложившейся ситуации кандидаты в президенты страны?

Эдгарс Ринкевичс: каждый случай - индивидуально

„Ситуация чрезвычайно странная… Эти люди живут здесь долгие годы, язык можно было бы выучить. Нет, может быть, ничего плохого в том, что люди, которые подали заявки на экзамен, не сдадут его сразу, проявят желание сдать повторно. Тут я вижу волю быть частью Латвии, работать. Но что делать с теми, кто вообще не идет на экзамен?“ — задался вопросом Ринкевич.

Он считает, что каждый случай нужно оценивать индивидуально, „поскольку это стандарт прав человека“. В случае, если при такой индивидуальной оценке будут выявлены угрозы национальной безопасности, то это „вопросом, что делать с этим конкретным человеком, должны заниматься спецслужбы“.

„Сейчас со стороны так называемых „русских“ партий есть некорректные попытки просто запугать людей. Я лично считаю, что люди должны сдавать экзамен, должны знать язык. Нужно оценивать каждый случай индивидуально, почему и что происходит. Возможно, есть медицинские или иные препятствия“, — сказал глава МИД, дав понять, что дискуссия в Сейме продолжается.