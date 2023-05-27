„У нас уже почти все закончилось“ - участники ярмарки-дегустации в Нарве не ожидали, что будет столько гостей
27 мая в Нарве в Липовой Ямке в девятый раз прошла ярмарка „Вкусы Нарвы“. К 15:00 у многих участников-рестораторов закончились их основные блюда, а у некоторых не осталось ничего из того, что они предлагали гостям. Так, за первые три часа нарвитяне и гости города активно узнали вкусы Нарвы.
Билет на ярмарку стоит 3 евро. Кроме дегустационной порции он дает возможность участвовать в розыгрыше призов от кафе и ресторанов. В этом году и участников было больше – 19 фирм, предлагающих еду на различный вкус, и гостей, по словам рестораторов, раза в два-три больше, чем в прошлом году.
Олег Строганов, собственник кафе „Sushi Out“ участвует в ярмарке второй раз. Его заведению чуть больше года. „В этом году мы изменили логику подачи блюд, – говорит Олег. – Многие готовят здесь на месте, но мы решили максимально все сделать на кухне, а здесь разогреваем наши блюда в специальных устройствах. Поэтому наши гости меньше ждут, и мы нон-стопом отдаем то, что приготовили“. 80 порций суши к 14:00 уже закончились. В прошлом году, отмечает Олег, их не так хорошо спрашивали. „А в этом году мы и холодильник подготовили, чтобы побольше привезти, но все равно они быстро закончились,“ – уточняет он. Теперь официанты рекомендуют попробовать том ям, десерты и напитки. Кстати, у „Sushi Out“ есть секрет в приготовлении супа том ям, возможно, поэтому по оценкам тех, кто его пробует, он восхитителен. Строганов доволен тем, что гостей ярмарки много и что у каждого участника свой сегмент, например, суши больше никто, кроме них не предлагает.
Наталья Вовденко, хозяйка кафе „Белая тыква“ рассказывает, что поскольку ярмарка – это дегустация, они приготовили для гостей свои флагманские блюда. Это говядина Фо Бо, жареная в ржаной муке салака с солеными каперсами, скаген с норвежскими креветками. И конечно, глёг. „Сегодня у нас апельсиновый глёг с закуской из лукового варенья с козьим сыром, чтобы показать, что сладкое – это не всегда что-то печеное“, – говорит Наталья. Она рада участвовать во „Вкусах Нарвы“, потому что такие мероприятия развивают гастрономическую культуру. „Люди узнают, кто мы, спрашивают, где мы находимся, думаю, что организаторы проделывает титанический труд и достигают своей цели“, – считает Наталья Вовденко. Она сама помогает подавать блюда гостям ярмарки, рассказывает о них и о своем кафе.
Участвуют в ярмарке и гастро заведения из других мест Ида-Вирумаа, например из Нарва-Йыэсуу, Тойла.
Ресторан „Курорт“ санатория из Нарва-Йыэсуу приезжает на ярмарку-дегустацию каждый год. „У нас всегда много работы, особенно в начале, – говорит Екатерина Курленкова, шеф-повар ресторана. – В меню у нас сегодня холодный борщ, спагетти с морепродуктами в сливочном соусе, салат с креветками, авокадо, апельсином и цитрусовым дрессингом, десерт „Павлова“ и еще мы предлагаем устрицу. Летом и ресторане также можно будет отведать устрицы“. На момент разговора некоторые блюда у ресторана тоже закончились, но народу рядом по-прежнему много. Екатерина говорит, что в прошлом году у них было 500 посетителей, в этом – пока еще не подсчитали, но по ощущениям, будет больше собранных билетиков.
Кроме дегустации блюд организаторы праздника предлагают гостям концерт, участие в экскурсиях и мастер-классах. Экскурсии на исторические темы ведут мэр города Катри Райк, гиды Александр Опенко и Денис Бьоркланд.
По итогам ярмарки выбираются победители. Главный приз получает заведение, которое больше всего продаст блюд. Это определяется по количеству талонов. В этом году приз достался компании Väikesaare Grill House. Еще в двух номинациях победителей выбирает жюри. В них оценивается оформление торгового места и блюд, а также реклама и самопрезентация фирмы и ее услуг. Лучшее оформление – также у Väikesaare Grill House, а лучшую самопрезентацию, по мнению жюри, сделало кафе „Белая тыква“.