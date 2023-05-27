„У нас уже почти все закончилось“ - участники ярмарки-дегустации в Нарве не ожидали, что будет столько гостей

Олег Строганов, собственник кафе „Sushi Out“ участвует в ярмарке второй раз. Его заведению чуть больше года. „В этом году мы изменили логику подачи блюд, – говорит Олег. – Многие готовят здесь на месте, но мы решили максимально все сделать на кухне, а здесь разогреваем наши блюда в специальных устройствах. Поэтому наши гости меньше ждут, и мы нон-стопом отдаем то, что приготовили“. 80 порций суши к 14:00 уже закончились. В прошлом году, отмечает Олег, их не так хорошо спрашивали. „А в этом году мы и холодильник подготовили, чтобы побольше привезти, но все равно они быстро закончились,“ – уточняет он. Теперь официанты рекомендуют попробовать том ям, десерты и напитки. Кстати, у „Sushi Out“ есть секрет в приготовлении супа том ям, возможно, поэтому по оценкам тех, кто его пробует, он восхитителен. Строганов доволен тем, что гостей ярмарки много и что у каждого участника свой сегмент, например, суши больше никто, кроме них не предлагает.