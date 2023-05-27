ВИДЕО | Сенсация на ЧМ по хоккею: Германия в драматичном матче обыграла США и впервые с 1930 года пробилась в финал ЧМ

США - Германия 3:4 (ОТ)

На первых минутах первого периода Дрю О'Коннор вывел США вперед.

Спустя две с половиной минуты американцы удвоили преимущество в счёте. Шайбу забросил Гримальди.

Немцы не сдаются. Сначала до минимума сократил отставание в счёте Даниэль Фишбух.

А потом Максимилиана Шубера сравнял счет в матче.

В начале третьего периода США были близки к третьей шайбе, но ее не засчитали.

Гримальди попал в конёк немецкому защитнику и шайба срикошетила между ног немецкого вратаря, но линию ворот она не пересекла.

Всё-таки сборная США забросили третью шайбу. Вратарь сборной Германии Нидербергер старался отразить шайбу, но Майки Эссимонт с добивания вывел США вперед.

На последней минуте третьего периода немцы убрали вратаря и Нёбельс в одной из атак с отправил шайбу в ворота.

В овертайме Фредерик Тиффельс обыграл защитника США и отправил шайбу в девятку.

Сборная Германии впервые с 1930 года сыграет в финале чемпионата мира. А США сыграет с Латвией в матче за третье место.

До матча:

Эта пара полуфиналистов на предварительном этапе играла в одной группе. Их встреча состоялась в третьем туре и осталась за американцами - 3:2 (Аттард 26, Фэррелл 46, Коронато 55 - Сорамис 31, Шутц 39).

То поражение стало последним для немцев - серией из четырех побед они опередили Данию и заняли 4-е место в группе. А на четвертьфинал приехали из Тампере в Ригу и неожиданно обыграли лучшую команду группы В - Швейцарию - 3:1 (Кастнер 7, Петерка 38, Штурм 39).

Амкериканцы же остаются единственными на турнире, кто не проиграл ни одного матча - восемь побед из восьми! За первое место в группе они превзошли шведов (4:3 ОТ), а в 1/4 финала выбили чехов - 3:0 (Коронато 13, Пербикс 29, Готье 50).

Сборная США добралась до полуфинала чемпионата мира в третьей раз подряд. Тогда как Германия вышла в 1/2 финала во второй раз за три последних турнира.