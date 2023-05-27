СЕЙЧАС | Драма в полуфинале ЧМ по хоккею: Германия отыгралась с 0:2

США - Германия 2:2 (идет первый период)

На первых минутах первого периода Дрю О'Коннор вывел США вперед.

Спустя две с половиной минуты американцы удвоили преимущество в счёте. Шайбу забросил Гримальди.

Немцы не сдаются. Сначала до минимума сократил отставание в счёте Даниэль Фишбух.

А потом Максимилиана Шубера сравнял счет в матче.

В начале третьего периода США были близки к третьей шайбе, но ее не засчитали.

Гримальди попал в конёк немецкому защитнику и шайба срикошетила между ног немецкого вратаря, но линию ворот она не пересекла.

До матча:

Эта пара полуфиналистов на предварительном этапе играла в одной группе. Их встреча состоялась в третьем туре и осталась за американцами - 3:2 (Аттард 26, Фэррелл 46, Коронато 55 - Сорамис 31, Шутц 39).

То поражение стало последним для немцев - серией из четырех побед они опередили Данию и заняли 4-е место в группе. А на четвертьфинал приехали из Тампере в Ригу и неожиданно обыграли лучшую команду группы В - Швейцарию - 3:1 (Кастнер 7, Петерка 38, Штурм 39).

Амкериканцы же остаются единственными на турнире, кто не проиграл ни одного матча - восемь побед из восьми! За первое место в группе они превзошли шведов (4:3 ОТ), а в 1/4 финала выбили чехов - 3:0 (Коронато 13, Пербикс 29, Готье 50).

Сборная США добралась до полуфинала чемпионата мира в третьей раз подряд. Тогда как Германия вышла в 1/2 финала во второй раз за три последних турнира.

Американцы не выигрывали золото чемпионата мира с 1960 года (турнир был совмещен с Олимпиадой в Скво-Вэлли). Немцы ни разу не побеждали на чемпионатах мира, но дважды становились обладателями серебряных медалей. При этом с 1992 года, когда был введен плей-офф, команды ни разу не играли в финале.

За последние 10 лет соперники между собой встречались восемь раз, и в шести случаях побеждала сборная США. В плей-офф за это время их пути пересекались один раз: в матче за бронзу в 2021-м крупно победили американцы (6:1).