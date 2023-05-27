СЕЙЧАС | Драма в полуфинале ЧМ по хоккею: Германия отыгралась с 0:2
Сегодня на мировом первенстве по хоккею проходят полуфиналы. В первом матче Канада обыграла Латвию (4:2). Во втором полуфинале США сыграет с Германией.
США - Германия 2:2 (идет первый период)
На первых минутах первого периода Дрю О'Коннор вывел США вперед.
Спустя две с половиной минуты американцы удвоили преимущество в счёте. Шайбу забросил Гримальди.
Немцы не сдаются. Сначала до минимума сократил отставание в счёте Даниэль Фишбух.
А потом Максимилиана Шубера сравнял счет в матче.
В начале третьего периода США были близки к третьей шайбе, но ее не засчитали.
Гримальди попал в конёк немецкому защитнику и шайба срикошетила между ног немецкого вратаря, но линию ворот она не пересекла.
До матча:
Эта пара полуфиналистов на предварительном этапе играла в одной группе. Их встреча состоялась в третьем туре и осталась за американцами - 3:2 (Аттард 26, Фэррелл 46, Коронато 55 - Сорамис 31, Шутц 39).
То поражение стало последним для немцев - серией из четырех побед они опередили Данию и заняли 4-е место в группе. А на четвертьфинал приехали из Тампере в Ригу и неожиданно обыграли лучшую команду группы В - Швейцарию - 3:1 (Кастнер 7, Петерка 38, Штурм 39).
Амкериканцы же остаются единственными на турнире, кто не проиграл ни одного матча - восемь побед из восьми! За первое место в группе они превзошли шведов (4:3 ОТ), а в 1/4 финала выбили чехов - 3:0 (Коронато 13, Пербикс 29, Готье 50).
Сборная США добралась до полуфинала чемпионата мира в третьей раз подряд. Тогда как Германия вышла в 1/2 финала во второй раз за три последних турнира.
Американцы не выигрывали золото чемпионата мира с 1960 года (турнир был совмещен с Олимпиадой в Скво-Вэлли). Немцы ни разу не побеждали на чемпионатах мира, но дважды становились обладателями серебряных медалей. При этом с 1992 года, когда был введен плей-офф, команды ни разу не играли в финале.
За последние 10 лет соперники между собой встречались восемь раз, и в шести случаях побеждала сборная США. В плей-офф за это время их пути пересекались один раз: в матче за бронзу в 2021-м крупно победили американцы (6:1).
В списке бомбардиров ЧМ-2023 американец Тайнан с 11 (1+10) очками занимает второе место, Гримальди с 10 (4+6) очками - четвертое, а Готье с 9 (7+2) очками - седьмое. У немцев самые результативные - Петерка с 10 (5+5) очками и Виссманн с 9 (1+8) очками, а в активе Штурма - 6 голов.
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