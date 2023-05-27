Сегодня в Нарве вас ждет праздник живота!

3€ за красивое и вкусное блюдо и в цену купона входит не только сытый живот, но и хорошее настроение, а также шанс на победу в розыгрыше призов, которые предоставят участники ярмарки и спонсоры мероприятия. На месте также проводятся мастер-классы, экскурсии и развлекательная программа для всей семьи!

Посетители ярмарки покупают талоны в кассах. За один талон можно получить в любой торговой палатке одну порцию дегустационного блюда.

NB! В связи с проведением публичного мероприятия „Вкусы Нарвы“ и с целью обеспечения безопасности посетителей 27 мая с 6.00 до 18.00 въезд на улицу Рая и территорию Липовой Ямки будет только по разрешениям городской управы, парковка по адресу Рая 5 для посетителей будет закрыта. Управа Нарвы приносит извинения за неудобства и надеется на понимание жителей и гостей города.