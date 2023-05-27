Правда ли, что в Волгограде коммунальщики поздравили жителей с 1 Мая цитатой из Гитлера?

Распространение фотографий с открытками началось 1 мая с волгоградских пабликов и Telegram-каналов. Так, в 18:16 по московскому времени они появились в канале „Волгач», a через несколько часов — в пабликах „Подслушано. Волгоград. Красноармейский» и „Я ♡ Волжский» во „ВКонтакте“. Во всех трёх случаях картинки сопровождались текстом: „Спасибо нашим коммунальним службам за открытки (Ворошиловский район). Вроде бы мелочь, но приятно. Всех с праздником!“ (орфография автора сохранена). Причём в Telegram администраторы канала переслали сообщение некоей Людмилы, а во „ВКонтакте“ в обоих случаях его разместил один и тот же аккаунт — снова Людмила, с фамилией Басова. На сегодняшний день этот профиль закрыт. Можно лишь прочитать, что его хозяйка из Волгограда и окончила местный медицинский университет (ВолгГМУ). При этом в веб-архиве есть копия профиля во „ВКонтакте“ с тем же ID — там пользователя зовут уже Elvin Isakhanov, профиль также закрыт. Сервис распознавания лиц PimEyes определяет лицо на фотографии, указанной в профиле Людмилы Басовой, как принадлежащее пользовательнице „ВКонтакте“ Наталье Петрук (Мамчич) из города Старая Рафаловка Ровненской области Украины. Более того, девочка на одной из фотографий из профиля Натальи также очень похожа на девочку с юзерпика Людмилы. При этом публикации на стене Натальи не появлялись с 2016 года, однако в 2020 году её дочь участвовала в спортивных соревнованиях в Донецкой области, где и сфотографировалась с матерью. Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, что в профиле Людмилы Басовой использованы чужие фотографии. Отметим, что слово „коммунальним“, присутствующее в сообщении в волгоградских пабликах, пишется через „и“ (хоть и с одной „м“) именно в украинском языке.