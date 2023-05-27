Правда ли, что в Волгограде коммунальщики поздравили жителей с 1 Мая цитатой из Гитлера?
В начале мая 2023 года по Сети разошлась новость о курьёзном случае в Поволжье. Мы проверили, действительно ли волгоградцы получили необычные первомайские открытки.
Как сообщалось, коммунальщики разложили первомайские поздравительные открытки по почтовым ящикам в Ворошиловском районе Волгограда. На них между двумя изображениями серпа и молота была размещена фраза „Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими“ — цитата, как утверждалось, авторства Адольфа Гитлера. Публикации обычно сопровождались двумя фотографиями, якобы сделанными местной жительницей в своём подъезде.
Об этих открытках сообщили такие издания, как „Новини Live», „Дивогляд» и „Апостроф». Особенное распространение новость получила в Telegram, где о ней написали каналы „Ватное болото» (350 000 просмотров на момент написания этого разбора), Nexta Live (335 000), „Україна Online» (291 000), Ateo Breaking (200 000), Pravda Gerashchenko (157 000), „Украина | Новости» (156 000) и Михаил Ходорковский (112 000). Расходилась эта информация и через Twitter.
Для начала — о цитате. Высказывание „Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими“ на русскоязычных ресурсах обычно приписывается Гитлеру. И действительно, оно завершает печально известный труд немецкого политика „Моя борьба“, в России признанный экстремистским. Высказывание не абстрактное, в первоисточнике речь идёт о конкретной цели, связанной с расовой политикой.
Здесь смущает тот факт, что без упоминания Гитлера это высказывание практически не встречается в Сети. Поэтому крайне маловероятно, что работник, ответственный за составление открыток, мог случайно набрести на мотивационную цитату и не заметить, что она принадлежит фюреру. Конечно, если исключить версию с намеренной провокацией.
Отдельный интерес вызывает дизайн открыток. У людей, чьи изображения размещены над лентой с цитатой, внешность напоминает азиатскую. И правда, как показывает сервис поиска изображений Tineye, отзеркаленная по обе стороны открытки картинка часто встречается на китайских страницах, связанных с коммунистической тематикой. По всей видимости, составитель открытки воспользовался созданным на её основе бесплатным шаблоном, пририсовав людям знаки Z и V.
Распространение фотографий с открытками началось 1 мая с волгоградских пабликов и Telegram-каналов. Так, в 18:16 по московскому времени они появились в канале „Волгач», a через несколько часов — в пабликах „Подслушано. Волгоград. Красноармейский» и „Я ♡ Волжский» во „ВКонтакте“. Во всех трёх случаях картинки сопровождались текстом: „Спасибо нашим коммунальним службам за открытки (Ворошиловский район). Вроде бы мелочь, но приятно. Всех с праздником!“ (орфография автора сохранена). Причём в Telegram администраторы канала переслали сообщение некоей Людмилы, а во „ВКонтакте“ в обоих случаях его разместил один и тот же аккаунт — снова Людмила, с фамилией Басова. На сегодняшний день этот профиль закрыт. Можно лишь прочитать, что его хозяйка из Волгограда и окончила местный медицинский университет (ВолгГМУ). При этом в веб-архиве есть копия профиля во „ВКонтакте“ с тем же ID — там пользователя зовут уже Elvin Isakhanov, профиль также закрыт. Сервис распознавания лиц PimEyes определяет лицо на фотографии, указанной в профиле Людмилы Басовой, как принадлежащее пользовательнице „ВКонтакте“ Наталье Петрук (Мамчич) из города Старая Рафаловка Ровненской области Украины. Более того, девочка на одной из фотографий из профиля Натальи также очень похожа на девочку с юзерпика Людмилы. При этом публикации на стене Натальи не появлялись с 2016 года, однако в 2020 году её дочь участвовала в спортивных соревнованиях в Донецкой области, где и сфотографировалась с матерью. Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, что в профиле Людмилы Басовой использованы чужие фотографии. Отметим, что слово „коммунальним“, присутствующее в сообщении в волгоградских пабликах, пишется через „и“ (хоть и с одной „м“) именно в украинском языке.
2 мая в мэрии Волгограда по запросу местного информационного сайта v1.ru прокомментировали распространяемую информацию так: „Районные коммунальные службы в принципе не раскладывают и не распространяют никакую агитационную продукцию, в том числе и поздравительного характера. Кроме того, в администрацию Ворошиловского района также не поступало сообщений о появлении в почтовых ящиках листовок, буклетов или иных полиграфических изделий, содержащих экстремистские высказывания или цитаты Адольфа Гитлера“.
Таким образом, источником новости об открытках стал пост от одной пользовательницы, направленный сразу в несколько волгоградских каналов. Судя по фотографиям в соцсетях, эта пользовательница — не та, за кого себя выдаёт. Больше ни одного свидетельства о существовании таких открыток нет. В мэрии Волгограда опровергли даже возможность их распространения коммунальщиками. Всё это говорит о том, что перед нами фейк, для которого специально была подобрана цитата Адольфа Гитлера.
Итог: Фейк