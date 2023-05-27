Как победить канадцев? Забавные предложения чат-ботов для сборной Латвии

5. Психологический фактор и выносливость. Играя против такого сильного соперника, психологический фактор имеет важное значение. Латвия должна быть мотивированной, решительной и стойкой. Важно сохранять позитивный настрой на протяжении всего матча, не смириться после того, как соперник забил гол, сохраняя веру в свои силы.

4. Особые игровые моменты. Чтобы увеличить шансы на победу, Латвия должна эффективно использовать специальные игровые моменты. Например, игру в большинстве. Следует работать над эффективностью и использовать любую возможность для достижения результата.

3. Скорость и контратаки. Используя свою скорость и контратаки, сборная Латвии может избежать плотной обороны Канады и создать возможности для атак.

2. Эффективный голкипер. Ввратарь - решающий фактор, особенно против такого сильного соперника, как Канада. Сборная Латвии должна следить за тем, чтобы вратарь был внимателен и реагировал на броски, обеспечивая стабильную защиту.

1. Стойкость в обороне. Против сильной Канады было бы важно поддерживать жесткую игру в обороне. В основном акцент должен быть сделан на хорошей защите и целенаправленном блокировании бросков, чтобы снизить эффективность атак соперника.

Пять советов от ChatGPT (оригинальная орфография сохранена — со всеми ошибками и странными фразами):

Латышский словарный запас ChatGPT в этой сфере еще не очень широк, поэтому в ответах много англицизмов, но мысль понять можно. Популярный чат-бот придерживается общих рекомендаций, они даже кажутся вполне разумными, так как справедливы для любого матча против сильного соперника.

Можно не сомневаться, что тренерский штаб сборной Латвии намного компетентнее в своем деле. Cледует также помнить, что чат-боты не „думают“ и не обладают интеллектом, хотя иногда их ответы являются убедительными.

DELFI Campus обратился к чат-ботам ChatGPT и Microsoft Bing, основанному на языковой модели GPT-4, с вопросом: „Сборная Латвии произвела фурор в четвертьфинале чемпионата мира, обыграв Швецию и выйдя в полуфинал. Там латвийским хоккеистам предстоит соревноваться с Канадой, которой проиграли на групповом этапе со счетом 0:6. Предложите стратегию и пять вещей, которые Латвия должна учитывать, чтобы обыграть Канаду?“

Итак, резюмируем.

Для победы над канадцами сборной Латвии нужна: самоотверженная работа в защите и блокировании бросков (с этим проблем нет); отличный вратарь (без комментариев); стараться использовать чужие ошибки и проводить быстрые контратаки, как можно лучше реализовывать численное большинство. Наконец, командные дух и сила воли, которые на этом турнире у сборной Латвии на самом высоком уровне среди всех участников.

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А что думает чат-бот Bing? Свои подсказки он начинает с краткого рассказа о турнире. Bing действует как интернет-поисковик с помощником на основе искусственного интеллекта, поэтому он интерпретирует вопросы и пытается найти на них ответы во время „серфинга“ в Интернете.

В отличие от поисковой системы Google, Bing предлагает ответы не просто в виде ссылок на текущие сайты, а в виде связанного, относительно естественного текста — как и должен делать диалоговый бот.

Однако Bing явно запутался, о каком именно матче Латвия - Швеция идет речь, потому ответил так: „Латвийская хоккейная команда произвела настоящий фурор в четвертьфинале чемпионата мира, обыграв Швецию со счетом 3:2 в овертайме и выйдя в полуфинал. Там латвийским хоккеистам предстоит состязаться с сильной Канадой, которой Латвия уступила в групповом турнире со счетом 0:6“.

Латвийская сборная действительно обыграла шведов со счетом 3:2 на чемпионате мира... но в 2009 году, причем по буллитам, а не в дополнительное время. А может Bing имел в виду победу сборной U-18 в 2022 году?

Но давайте посмотрим, каковы рекомендации Bing для сборной Латвии, чтобы обыграть Канаду. По мнению чат-бота, Латвии необходимо учесть несколько вещей:

1. Артур Шилов – латвийский вратарь, один из лучших на турнире, несколько раз спасал свою команду. Шилов - „дружественный враг Канады“, так как является перспективным игроком „Ванкувер Кэнакс“. Против нападения канадцев ему надо играть смело и уверенно.