Как победить канадцев? Забавные предложения чат-ботов для сборной Латвии(1)
Перед полуфиналом чемпионата мира между сборными Латвии и Канады кто-то молится хоккейным богам, кто-то полагается на энергию болельщиков на трибунах, а латышский DELFI Campus обратился за советом к чат-ботам.
DELFI Campus обратился к чат-ботам ChatGPT и Microsoft Bing, основанному на языковой модели GPT-4, с вопросом: „Сборная Латвии произвела фурор в четвертьфинале чемпионата мира, обыграв Швецию и выйдя в полуфинал. Там латвийским хоккеистам предстоит соревноваться с Канадой, которой проиграли на групповом этапе со счетом 0:6. Предложите стратегию и пять вещей, которые Латвия должна учитывать, чтобы обыграть Канаду?“
Можно не сомневаться, что тренерский штаб сборной Латвии намного компетентнее в своем деле. Cледует также помнить, что чат-боты не „думают“ и не обладают интеллектом, хотя иногда их ответы являются убедительными.
Латышский словарный запас ChatGPT в этой сфере еще не очень широк, поэтому в ответах много англицизмов, но мысль понять можно. Популярный чат-бот придерживается общих рекомендаций, они даже кажутся вполне разумными, так как справедливы для любого матча против сильного соперника.
Пять советов от ChatGPT (оригинальная орфография сохранена — со всеми ошибками и странными фразами):
1. Стойкость в обороне. Против сильной Канады было бы важно поддерживать жесткую игру в обороне. В основном акцент должен быть сделан на хорошей защите и целенаправленном блокировании бросков, чтобы снизить эффективность атак соперника.
2. Эффективный голкипер. Ввратарь - решающий фактор, особенно против такого сильного соперника, как Канада. Сборная Латвии должна следить за тем, чтобы вратарь был внимателен и реагировал на броски, обеспечивая стабильную защиту.
3. Скорость и контратаки. Используя свою скорость и контратаки, сборная Латвии может избежать плотной обороны Канады и создать возможности для атак.
4. Особые игровые моменты. Чтобы увеличить шансы на победу, Латвия должна эффективно использовать специальные игровые моменты. Например, игру в большинстве. Следует работать над эффективностью и использовать любую возможность для достижения результата.
5. Психологический фактор и выносливость. Играя против такого сильного соперника, психологический фактор имеет важное значение. Латвия должна быть мотивированной, решительной и стойкой. Важно сохранять позитивный настрой на протяжении всего матча, не смириться после того, как соперник забил гол, сохраняя веру в свои силы.
Итак, резюмируем.
Для победы над канадцами сборной Латвии нужна: самоотверженная работа в защите и блокировании бросков (с этим проблем нет); отличный вратарь (без комментариев); стараться использовать чужие ошибки и проводить быстрые контратаки, как можно лучше реализовывать численное большинство. Наконец, командные дух и сила воли, которые на этом турнире у сборной Латвии на самом высоком уровне среди всех участников.
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А что думает чат-бот Bing? Свои подсказки он начинает с краткого рассказа о турнире. Bing действует как интернет-поисковик с помощником на основе искусственного интеллекта, поэтому он интерпретирует вопросы и пытается найти на них ответы во время „серфинга“ в Интернете.
В отличие от поисковой системы Google, Bing предлагает ответы не просто в виде ссылок на текущие сайты, а в виде связанного, относительно естественного текста — как и должен делать диалоговый бот.
Однако Bing явно запутался, о каком именно матче Латвия - Швеция идет речь, потому ответил так: „Латвийская хоккейная команда произвела настоящий фурор в четвертьфинале чемпионата мира, обыграв Швецию со счетом 3:2 в овертайме и выйдя в полуфинал. Там латвийским хоккеистам предстоит состязаться с сильной Канадой, которой Латвия уступила в групповом турнире со счетом 0:6“.
Латвийская сборная действительно обыграла шведов со счетом 3:2 на чемпионате мира... но в 2009 году, причем по буллитам, а не в дополнительное время. А может Bing имел в виду победу сборной U-18 в 2022 году?
Но давайте посмотрим, каковы рекомендации Bing для сборной Латвии, чтобы обыграть Канаду. По мнению чат-бота, Латвии необходимо учесть несколько вещей:
1. Артур Шилов – латвийский вратарь, один из лучших на турнире, несколько раз спасал свою команду. Шилов - „дружественный враг Канады“, так как является перспективным игроком „Ванкувер Кэнакс“. Против нападения канадцев ему надо играть смело и уверенно.
2. Родриго Аболс – правый форвард Латвии, один из самых результативных игроков турнира, забил пять голов и набрал девять очков. На драфте НХЛ был выбран „Ванкувером“. Должен продолжать создавать опасные ситуации в зоне соперника и использовать свою скорость и технику.
3. Оборона. Защита Латвии показала себя достаточно надежно, но против Канады ей предстоит серьезное испытание. Латвия должна быть в состоянии остановить атаки таких канадских звезд, как Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (?) и Джейкоб Вранен (?). Латвия должна быть дисциплинированной и избегать ненужных удалений.
4. Неравные составы. В большинстве Латвия играет на турнире достаточно эффективно, забив 11 голов в 32 попытках. Она должна продолжать использовать свои возможности в большинстве. В меньшинстве Латвия была чуть менее успешной, пропустив 10 голов (32 раза играла в меньшинстве). Латвия должна улучшить действия в меньшинстве и снизить возможности Канады.
5. Лидерство. Капитан сборной Каспарс Даугавиньш является хорошим лидером своей команды как на льду, так и за его пределами. На его счету четыре гола и восемь очков. Он должен продолжать подавать пример своей команде и мотивировать партнеров бороться за каждую шайбу.
Назвать Шилова „дружественным врагом Канады“ вызывает улыбку, но нельзя не согласиться с призывом Bing к вратарю продолжать так же убедительно охранять ворота.
Призыв к Аболсу создавать опасные ситуации и использовать свою скорость и технику владения клюшкой также превосходен. Давай Родриго!
По третьему пункту можно возразить, что сборная Латвии была „достаточно стабильной“. После обкатки в первых матчах группового турнира такой стабильной отдачи на площадке не было видно давно. Слово „достаточно“ - лишнее.
А вот в четвертом пункте все совсем не так — непонятно, откуда Bind взял эти данные. Критика игры Латвии в меньшинстве необоснована. Bing указывает на 10 пропущенных голов, но реальная статистика - только одна пропущенная шайба в меньшинстве: по статистике, Латвия 96% процентов времени в меньшинстве провела без пропущенных голов, что является лучшим показателем среди всех команд. При этом чат-бот сильно переоценивает игру Латвии в большинстве: на самом деле она забросила шесть шайб в большинстве. В среднем, она реализует каждое пятое большинство (11-е место).
В последнем пункте, говоря о лидерских качествах Даугавиньша, Bing снова попал в цель, но промахнулся с его результативностью: на данный момент у Каспара 6 (3+3) очков.
Прогнозируют ли чат-боты победу Латвии в полуфинале? Из-за разных ограничений ChatGPT неохотно отвечает на вопросы, связанные с различными прогнозами и ставками, напоминая, что это всего лишь языковая модель. Bing менее дипломатичен и говорит, что фаворитом в этом матче является Канада, а Латвии придется показать свою лучшую игру, чтобы выйти в финал.
Матч Латвия - Канада состоится в Тампере в субботу, 27 мая. Начало – в 14.20.
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