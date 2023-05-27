27.05.2023, 10:25
Атака беспилотников: В Псковской области поврежден нефтепровод, в Тверской - станция маслоцеха(41)
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Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Окончательные выводы власти обещают представить по итогам работы оперативной группы.
Baza также сообщает о беспилотниках, которые прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод „Дружба“. Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса — он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.