Атака беспилотников: В Псковской области поврежден нефтепровод, в Тверской - станция маслоцеха

Baza также сообщает о беспилотниках, которые прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод „Дружба“. Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса — он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.