Новости России
27.05.2023, 10:25

Атака беспилотников: В Псковской области поврежден нефтепровод, в Тверской - станция маслоцеха

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Псков
Псков

Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района псковской области. Беспилотники атаковали также обслуживающую нефтепровод „Дружба“ станцию в Тверской области.

Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Окончательные выводы власти обещают представить по итогам работы оперативной группы.

Baza также сообщает о беспилотниках, которые прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод „Дружба“. Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса — он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.

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