В России насмехаются над Финляндией и Швецией. „Хоккейная команда Ялонена выглядела попросту жалко“

Швеция, ставшая одним из главных фаворитов групповых игр, неожиданно проиграла Латвии 1:3, Финляндия уступила Канаде 1:4.

Крупные российские спортивные издания „Спорт-Экспресс“ и „Чемпионат“ не скрывали своей радости по поводу поражения северных команд.

„От такого позора не отмыться никогда“, - гласит заголовок заметки „Спорт-Экспресс“ о сенсационном поражении „Тре Крунур“ от латвийцев – 1:3.

„Скандинавы нанесли много бросков, но угрозы они не представляли. Шведы не смогли забросить в ворота латышей и сенсационно вылетели с соревнований уже в четвертьфинале“, — пишет спортивный портал.

„Чемпионат“, в то же время, выделил неожиданное поражение финнов от Канады.

„Финны провалили домашний ЧМ по хоккею! Против Канады „фавориты“ выглядели жалко“, — озаглавил статью портал.

„Сборная Финляндии с треском провалила домашний чемпионат мира, сложив с себя чемпионские полномочия. В матче с канадцами коллектив Юкки Ялонена выглядел попросту жалко“, - говорится в статье.

Сборная Канады тоже не осталась без критики.

„Игра многих канадских хоккеистов выглядит ужасно, но канадцы любят, когда против них целый стадион, они в восторге от такой атмосферы. Даже медленный динозавр в такой обстановке начинает бегать быстро“, — пишет портал.

В завершении же материала автор отметил, что без сборной России чемпионат мира – ненастоящий.

„Ценности в таких золотых медалях будет мало“, - резюмировало портал.

Сегодня Канада-Латвия и США-Германия встретятся в полуфинале чемпионата мира.

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