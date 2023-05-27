СЕГОДНЯ | Полуфиналы ЧМ по хоккею: продолжится ли сказка для Латвии и Германия?

Сборная Латвии дебютировала в элитном дивизионе в 1997 году. С тех пор она несколько раз попадала в плей-офф (последний раз — в 2018 году), но прежде всегда выбывала на стадии 1/4 финала. И вот на ЧМ-2023 четвертьфинальный барьер пройден!

В составе латвийской сборной на этом турнире наиболее результативно играют Рудолфс Балцерс (1+7), Родриго Аболс (5+2), Рихард Букартс (3+4) и Каспарс Даугавиньш (3+3).

На четвертьфинал команда Харийса Витолиньша осталась в Риге, а в гости из Тампере пожаловала сборная Швеции - обладатель второго места в группе А. Матч получился очень напряженным и эмоциональным. Латвийские хоккеисты, подгоняемые громкими трибунами, не стушевались перед серьезным соперником и превзошли его в самоотдаче и реализации. Им хватило 15 бросков (против 41 у шведов), чтобы победить 3:1. На 13-й минуте Данс Лочмелис открыл счет (дебютный гол нападающего на ЧМ), на 46-й минуте Микс Индрашис вновь вывел хозяев вперед, а на 54-й минуте Янис Якс закрепил перевес.

Сборная Латвии до последних секунд заключительного матча группового этапа вела борьбу за попадание в плей-офф и в итоге сумела запрыгнуть туда. В решающем поединке против Швейцарии в концовке Каспарс Даугавиньш сравнял счет, а в овертайме Рудолфс Балцерс принес победу - 4:3. С 13 очками Латвия финишировала третьей, оказавшись выше Чехии (13) за счет победы в личной встрече (4:3 ОТ).

После крупной победы „Кленовые листья“ постоянно держались среди лидеров, но поражения от Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 бул) не позволили ей занять место выше второго (15 очков).

Именно игрой с канадцами сборная Латвии открывала выступления на ЧМ. Тот матч сложился для хозяев неудачно - 0:6 (Крауз, Лоутон, Уигар, Блэйз, Велено, Макбэйн). Уже к пятой минуте Латвия пропустила дважды, после чего Ивара Пунненова в воротах занял Артур Шилов. По ходу турнира именно Шилов стал основным вратарем команды - он сыграл без замен в следующих семи матчах.

Обе команды на предварительном этапе выступали в Риге. Но если Канада уже успела опробовать лед площадки в Тампере в четвертьфинале, то Латвия впервые на этом ЧМ сыграет за пределами „Арены-Рига“.

Для Канады участие в полуфинале - привычное дело. На семи последних чемпионатах мира канадцы шесть раз оказывались в призерах (кроме 2018 года), трижды брали золото (2015, 2016, 2021), трижды — серебро (2017, 2019, 2022). Три предыдущих ЧМ „кленовые листья“ в финале неизменно сходились с финнами (одна победа при двух поражениях), а на нынешнем первенстве их пути пересеклись уже в первом раунде плей-офф. Финны весь домашний турнир провели не слишком выразительно, вот и против Канады им не помог ни родной лед, ни поддержка зрителей - 1:4. Шайбы у победителей забрасывали Куинн, Блэйз, Карконе и Тоффоли.

Лучшим бомбардиром канадцев на ЧМ-2023 является защитник Уигар из „Калгари“ с 10 (3+7) очками, а лучшим снайпером - нападающий „Аризоны“ Крауз с пятью голами.

В целом сборная Канады 27 раз выигрывала чемпионат мира. По этому показателю она делит лидерство со сборной СССР/России, но опережает конкурента по количеству серебряных медалей (16 против 10).

Главный тренер сборной Канады — наставник „Аризоны“ Андре Туриньи. На двух предыдущих мировых первенствах он был одним из ассистентов главного тренера (Жерара Галана в 2021-м и Клода Жюльена в 2022-м). Помощники — Алекс Тангуэй, который работает в „Детройте“, и Трой Райан, под руководством которого в апреле женская сборная Канады на домашнем чемпионате мира в финале проиграла сборной США (3:6).

Между собой на чемпионатах мира Латвия и Канада играли 14 раз. У Латвии — одна победа, одна ничья и 12 поражений. Помимо исторической победы на домашнем льду два года назад (2:0), Латвия сумела отобрать очки у канадцев на дебютном ЧМ-1997 году (3:3).

На данный момент победная серия Латвии составляет 6 матчей. Сможет ли она сотворить еще одну сенсацию, взять реванш у Канады и выйти в финал?

США - Германия 18:20

Эта пара полуфиналистов тоже на предварительном этапе играла в одной группе. Их встреча состоялась в третьем туре и осталась за американцами - 3:2 (Аттард 26, Фэррелл 46, Коронато 55 - Сорамис 31, Шутц 39).