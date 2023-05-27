СЕГОДНЯ | Полуфиналы ЧМ по хоккею: продолжится ли сказка для Латвии и Германия?(2)
Сегодня на мировом первенстве по хоккею состоятся полуфиналы Канада сыграет с Латвией, а США с Германией. Оба матча пройдут в финском городе Тампере.
Канада - Латвия 14:20
Обе команды на предварительном этапе выступали в Риге. Но если Канада уже успела опробовать лед площадки в Тампере в четвертьфинале, то Латвия впервые на этом ЧМ сыграет за пределами „Арены-Рига“.
Именно игрой с канадцами сборная Латвии открывала выступления на ЧМ. Тот матч сложился для хозяев неудачно - 0:6 (Крауз, Лоутон, Уигар, Блэйз, Велено, Макбэйн). Уже к пятой минуте Латвия пропустила дважды, после чего Ивара Пунненова в воротах занял Артур Шилов. По ходу турнира именно Шилов стал основным вратарем команды - он сыграл без замен в следующих семи матчах.
После крупной победы „Кленовые листья“ постоянно держались среди лидеров, но поражения от Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 бул) не позволили ей занять место выше второго (15 очков).
Сборная Латвии до последних секунд заключительного матча группового этапа вела борьбу за попадание в плей-офф и в итоге сумела запрыгнуть туда. В решающем поединке против Швейцарии в концовке Каспарс Даугавиньш сравнял счет, а в овертайме Рудолфс Балцерс принес победу - 4:3. С 13 очками Латвия финишировала третьей, оказавшись выше Чехии (13) за счет победы в личной встрече (4:3 ОТ).
На четвертьфинал команда Харийса Витолиньша осталась в Риге, а в гости из Тампере пожаловала сборная Швеции - обладатель второго места в группе А. Матч получился очень напряженным и эмоциональным. Латвийские хоккеисты, подгоняемые громкими трибунами, не стушевались перед серьезным соперником и превзошли его в самоотдаче и реализации. Им хватило 15 бросков (против 41 у шведов), чтобы победить 3:1. На 13-й минуте Данс Лочмелис открыл счет (дебютный гол нападающего на ЧМ), на 46-й минуте Микс Индрашис вновь вывел хозяев вперед, а на 54-й минуте Янис Якс закрепил перевес.
В составе латвийской сборной на этом турнире наиболее результативно играют Рудолфс Балцерс (1+7), Родриго Аболс (5+2), Рихард Букартс (3+4) и Каспарс Даугавиньш (3+3).
Сборная Латвии дебютировала в элитном дивизионе в 1997 году. С тех пор она несколько раз попадала в плей-офф (последний раз — в 2018 году), но прежде всегда выбывала на стадии 1/4 финала. И вот на ЧМ-2023 четвертьфинальный барьер пройден!
Для Канады участие в полуфинале - привычное дело. На семи последних чемпионатах мира канадцы шесть раз оказывались в призерах (кроме 2018 года), трижды брали золото (2015, 2016, 2021), трижды — серебро (2017, 2019, 2022). Три предыдущих ЧМ „кленовые листья“ в финале неизменно сходились с финнами (одна победа при двух поражениях), а на нынешнем первенстве их пути пересеклись уже в первом раунде плей-офф. Финны весь домашний турнир провели не слишком выразительно, вот и против Канады им не помог ни родной лед, ни поддержка зрителей - 1:4. Шайбы у победителей забрасывали Куинн, Блэйз, Карконе и Тоффоли.
Лучшим бомбардиром канадцев на ЧМ-2023 является защитник Уигар из „Калгари“ с 10 (3+7) очками, а лучшим снайпером - нападающий „Аризоны“ Крауз с пятью голами.
В целом сборная Канады 27 раз выигрывала чемпионат мира. По этому показателю она делит лидерство со сборной СССР/России, но опережает конкурента по количеству серебряных медалей (16 против 10).
Главный тренер сборной Канады — наставник „Аризоны“ Андре Туриньи. На двух предыдущих мировых первенствах он был одним из ассистентов главного тренера (Жерара Галана в 2021-м и Клода Жюльена в 2022-м). Помощники — Алекс Тангуэй, который работает в „Детройте“, и Трой Райан, под руководством которого в апреле женская сборная Канады на домашнем чемпионате мира в финале проиграла сборной США (3:6).
Между собой на чемпионатах мира Латвия и Канада играли 14 раз. У Латвии — одна победа, одна ничья и 12 поражений. Помимо исторической победы на домашнем льду два года назад (2:0), Латвия сумела отобрать очки у канадцев на дебютном ЧМ-1997 году (3:3).
На данный момент победная серия Латвии составляет 6 матчей. Сможет ли она сотворить еще одну сенсацию, взять реванш у Канады и выйти в финал?
США - Германия 18:20
Эта пара полуфиналистов тоже на предварительном этапе играла в одной группе. Их встреча состоялась в третьем туре и осталась за американцами - 3:2 (Аттард 26, Фэррелл 46, Коронато 55 - Сорамис 31, Шутц 39).
То поражение стало последним для немцев - серией из четырех побед они опередили Данию и заняли 4-е место в группе. А на четвертьфинал приехали из Тампере в Ригу и неожиданно обыграли лучшую команду группы В - Швейцарию - 3:1 (Кастнер 7, Петерка 38, Штурм 39).
Амкериканцы же остаются единственными на турнире, кто не проиграл ни одного матча - восемь побед из восьми! За первое место в группе они превзошли шведов (4:3 ОТ), а в 1/4 финала выбили чехов - 3:0 (Коронато 13, Пербикс 29, Готье 50).
Сборная США добралась до полуфинала чемпионата мира в третьей раз подряд. Тогда как Германия вышла в 1/2 финала во второй раз за три последних турнира.
Американцы не выигрывали золото чемпионата мира с 1960 года (турнир был совмещен с Олимпиадой в Скво-Вэлли). Немцы ни разу не побеждали на чемпионатах мира, но дважды становились обладателями серебряных медалей. При этом с 1992 года, когда был введен плей-офф, команды ни разу не играли в финале.
За последние 10 лет соперники между собой встречались восемь раз, и в шести случаях побеждала сборная США. В плей-офф за это время их пути пересекались один раз: в матче за бронзу в 2021-м крупно победили американцы (6:1).
В списке бомбардиров ЧМ-2023 американец Тайнан с 11 (1+10) очками занимает второе место, Гримальди с 10 (4+6) очками - четвертое, а Готье с 9 (7+2) очками - седьмое. У немцев самые результативные - Петерка с 10 (5+5) очками и Виссманн с 9 (1+8) очками, а в активе Штурма - 6 голов.
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