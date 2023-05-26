Новости России
26.05.2023, 21:23

Минюст РФ включил солиста Би-2 в реестр иноагентов

 
BI-2 Tondiraba Jäähallis 24.08
BI-2 Tondiraba Jäähallis 24.08
ФОТО: Raido Vint | Delfi/Eesti Ajalehed

Минюст России включил в реестр „иностранных“ агентов солиста группы „Би-2“ Леву Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник). Об этом сообщается на сайте министерства, пишет „Meduza“.

В реестр также попали:

  • Ирина Аллеман — ведущая ютьюб-канала „Популярная политика“;

  • Александра Архипова — антрополог;

  • Владислав Иноземцев — экономист;

  • Магомед Гаджиев — бывший депутат Госдумы;

  • Александр Габуев — китаист, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии;

  • Ольга Цуканова — глава „Совета матерей и жен“;

  • Сергей Чернышов — бывший директор Новосибирского городского открытого колледжа;

  • Анна Пшеничная;

  • Общенародный союз возрождения России;

  • Общественное движение „Совет матерей и жен“.

Включение в реестр „иноагентов“ солиста „Би-2“ Минюст объяснил тем, что музыкант выступал против „специальной военной операции“, а также „негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти“.

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