26.05.2023, 21:23
Минюст РФ включил солиста Би-2 в реестр иноагентов
В реестр также попали:
Ирина Аллеман — ведущая ютьюб-канала „Популярная политика“;
Александра Архипова — антрополог;
Владислав Иноземцев — экономист;
Магомед Гаджиев — бывший депутат Госдумы;
Александр Габуев — китаист, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии;
Ольга Цуканова — глава „Совета матерей и жен“;
Сергей Чернышов — бывший директор Новосибирского городского открытого колледжа;
Анна Пшеничная;
Общенародный союз возрождения России;
Общественное движение „Совет матерей и жен“.
Включение в реестр „иноагентов“ солиста „Би-2“ Минюст объяснил тем, что музыкант выступал против „специальной военной операции“, а также „негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти“.