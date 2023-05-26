ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (457-й день) | Новые данные о потерях российской стороны. Киев отверг идею оставить России захваченные территории
Подводим итоги 457-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Ночью в оккупированном войсками РФ Бердянске прогремели мощные взрывы. По версии украинских властей, уничтожены несколько российских зенитно-ракетных систем С-300. „Благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С-300“, - сообщила Бердянская городская военная администрация.
В поселке Октябрьский Белгородского района на административное здание с дрона сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки у здания выбиты окна, посечены фасад и кровля.
С начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС заблокировал активы Центробанка РФ более чем на 200 миллиардов евро (215 млрд долларов), сообщает Bloomberg. „ЕС стремится обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине“, - заявил агентству представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, подтвердив названные цифры. По его словам, поэтому ЕС „изучает способы использования российских замороженных и иммобилизованных активов для этой цели“.
ЕС также заморозил 24,1 миллиарда евро частных активов российских физических и юридических лиц, попавших под санкции после 24 февраля 2022 года. Агентство отмечает, что Брюссель наложил санкции почти на 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий.
Администрация США „весьма отчетливо дала понять“ властям Украины, что не поддерживает нападения на российскую территорию, сообщил в интервью телеканалу СNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. „Мы не хотим поощрять или позволять это, мы, безусловно, не хотим, чтобы любое оборудование американского производства использовалось для нападения на российскую территорию. И мы получили заверения от украинцев, что они будут уважать эти пожелания... Но мы также четко дали понять, что не хотим видеть эскалацию этой войны, которая бы выходила за рамки разрушений и насилия, которые уже постигли украинский народ“, - сказал Кирби. Он добавил, что этот диалог не предполагал „определение последствий“, а был „просто подтверждением“ позиции США.
В Харьковской области в ночь на 26 мая российские войска атаковали иранскими дронами-камикадзе города Мерефа и Изюм. В Изюме повреждены здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, а в Мерефе начался пожар на гражданском предприятии, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, люди не пострадали.
Нынешней ночью, в ходе 13-й ночной атаки с начала мая, Киев был атакован, вероятно, крылатыми ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева обнаружены и сбиты силами ПВО.
Жители Краснодара слышали два громких взрыва, прогремевших над центром города около 4 часов утра, передает Baza. Причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. „Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв.“, - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Во время российского обстрела города Днепр утром в пятницу, 26 мая, одна из ракет попала в здание поликлиники, а также ветеринарной клиники, сообщила Генеральная прокуратура Украины. По последним данным, в результате обстрела два человека погибли и еще 30 были ранены.
Кроме того, повреждены несколько частных и многоквартирных домов, а также автомобили.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что среди раненых есть двое детей - трех- и шестилетний мальчики. Оба госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое. Из 11 госпитализированных взрослых, по словам Лысака, двое „тяжелых“.
В Днепре в субботу объявлен траур по погибшим в результате российского ракетного удара, который повредил одну из больниц города, сообщил мэр города Борис Филатов.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на официальном брифинге отчитался о том, что в ночь на пятницу российская армия нанесла групповой авиаудар оружием большой дальности по складам боеприпасов ВСУ. „Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены“, - заявил он, ни словом не упомянув удар по Днепру, в ходе которого 2 человека были убиты и по меньшей мере 23 ранены.
Украинская сторона сообщает, что в российской атаке участвовали 31 беспилотник и 17 ракет, большинство из которых удалось сбить. „Враг пытался рассредоточить внимание противовоздушной обороны и атаковать по разным направлениям“, - заявила в эфире телемарафона спикер оперативного командования „Юг“ Наталья Гуменюк.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал публикацию издания Wall Street Journal, в которой утверждается, что спецпосланник китайского правительства Ли Хуэй в ходе турне по европейским столицам призывал союзников США в Европе требовать немедленного прекращения огня в Украине, оставив России территории, которые она оккупировала.
Издание ссылалось на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров. Они поставили под сомнение способность Китая выступать в качестве честного посредника в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой.
„Любой „компромиссный сценарий“, предусматривающий освобождение не всех территорий Украины и о котором периодически говорят „анонимные источники“ в европейских и американских элитах, - равнозначен признанию поражения демократии, выигрышу России, консервации режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в глобальной политике. Все это - голубая мечта России“, - написал Подоляк в твиттере.
Ли Хуэй отправился в турне по европейским столицам в рамках продвижения мирного плана Пекина, о котором ранее говорил председатель КНР Си Цзиньпин. На Западе эффективность этого плана с самого начала подвергалась сомнению.
Дипломат уже посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, а в пятницу прибыл в Москву, где проводит переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На встрече, как сообщают российские агентства, Лавров заявил, что созданные Киевом и Западом препятствия не позволяют возобновить мирные переговоры.
В Белгородской области обстреляли село Новая Волжанка Шебекинского района, осколками снарядов повреждены постройки на территории базы отдыха, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
„По предварительной информации, есть одна пострадавшая, в состоянии средней степени тяжести. У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей“, — утверждает губернатор.
На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 24 005 российских военных, погибших на войне в Украине. Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК.
За последние две недели Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) и командой волонтеров стали известны имена еще 1361 погибших, что по-прежнему превышает средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.
Речь идет только о тех данных, которые удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.
В Би-би-си предполагают, что список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России.
Следовательно, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять убитыми 48 тысяч человек.
Потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти могут составлять по меньшей мере 216 000 человек.
Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.
В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ Донецка и Луганска. Кроме того, не удается установить даже примерно количество военных, пропавших без вести.