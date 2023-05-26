ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (457-й день) | Новые данные о потерях российской стороны. Киев отверг идею оставить России захваченные территории

Администрация США „весьма отчетливо дала понять“ властям Украины, что не поддерживает нападения на российскую территорию, сообщил в интервью телеканалу СNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. „Мы не хотим поощрять или позволять это, мы, безусловно, не хотим, чтобы любое оборудование американского производства использовалось для нападения на российскую территорию. И мы получили заверения от украинцев, что они будут уважать эти пожелания... Но мы также четко дали понять, что не хотим видеть эскалацию этой войны, которая бы выходила за рамки разрушений и насилия, которые уже постигли украинский народ“, - сказал Кирби. Он добавил, что этот диалог не предполагал „определение последствий“, а был „просто подтверждением“ позиции США.

ЕС также заморозил 24,1 миллиарда евро частных активов российских физических и юридических лиц, попавших под санкции после 24 февраля 2022 года. Агентство отмечает, что Брюссель наложил санкции почти на 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий.

С начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС заблокировал активы Центробанка РФ более чем на 200 миллиардов евро (215 млрд долларов), сообщает Bloomberg. „ЕС стремится обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине“, - заявил агентству представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, подтвердив названные цифры. По его словам, поэтому ЕС „изучает способы использования российских замороженных и иммобилизованных активов для этой цели“.

В поселке Октябрьский Белгородского района на административное здание с дрона сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки у здания выбиты окна, посечены фасад и кровля.

Ночью в оккупированном войсками РФ Бердянске прогремели мощные взрывы. По версии украинских властей, уничтожены несколько российских зенитно-ракетных систем С-300. „Благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С-300“, - сообщила Бердянская городская военная администрация.

В Харьковской области в ночь на 26 мая российские войска атаковали иранскими дронами-камикадзе города Мерефа и Изюм. В Изюме повреждены здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, а в Мерефе начался пожар на гражданском предприятии, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, люди не пострадали.

Нынешней ночью, в ходе 13-й ночной атаки с начала мая, Киев был атакован, вероятно, крылатыми ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева обнаружены и сбиты силами ПВО.

Жители Краснодара слышали два громких взрыва, прогремевших над центром города около 4 часов утра, передает Baza. Причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. „Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв.“, - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Во время российского обстрела города Днепр утром в пятницу, 26 мая, одна из ракет попала в здание поликлиники, а также ветеринарной клиники, сообщила Генеральная прокуратура Украины. По последним данным, в результате обстрела два человека погибли и еще 30 были ранены.

Кроме того, повреждены несколько частных и многоквартирных домов, а также автомобили.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что среди раненых есть двое детей - трех- и шестилетний мальчики. Оба госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое. Из 11 госпитализированных взрослых, по словам Лысака, двое „тяжелых“.

В Днепре в субботу объявлен траур по погибшим в результате российского ракетного удара, который повредил одну из больниц города, сообщил мэр города Борис Филатов.