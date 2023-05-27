Хоккейные болельщики из Латвии скупают в Эстонии билеты на паромы
Вчера (25.05) сборная Латвии обыграла Швецию в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею. Уже завтра (27.05) Латвийская сборная встретится с Канадой. Игра пройдет в финском городе Тампере. Для Латвии - это событие историческое, никогда раньше сборная не преодолевала 1/4 финала. Многие болельщики отправятся в Финляндию, чтобы поддержать команду. Часть из них будет добираться до Финляндии на пароме через Таллинн.
Уже сейчас паромные компании фиксируют рост бронирований среди латвийцев. Так, например, в Tallink по сравнению со вчерашним днем на завтрашние рейсы по маршруту Таллинн-Хельсинки было забронировано на 295 билетов больше среди жителей Латвии. В Viking Line тоже зафиксировали повышенный интерес в этом направлении.
В Tallink по этому направлени тарифы немного возросли. В обеих компаниях цены на билеты, как и в индустрии авиаперевозок, динамичны. Это значит, что тариф будет повышаться в случае большого спроса.
Однако в Tallink уверены, что мест хватит всем. „Паром по маршруту Таллинн-Хельсинки вмещает 2800 пассажиров, так что даже если все хоккейные болельщики решат в последний момент поехать на игру, то мы сможем всех их разметить“, - сообщили RusDelfi представители компании.
В Viking Line передали, что вводить дополнительные рейсы не планируют.