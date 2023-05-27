Хоккейные болельщики из Латвии скупают в Эстонии билеты на паромы

Уже сейчас паромные компании фиксируют рост бронирований среди латвийцев. Так, например, в Tallink по сравнению со вчерашним днем на завтрашние рейсы по маршруту Таллинн-Хельсинки было забронировано на 295 билетов больше среди жителей Латвии. В Viking Line тоже зафиксировали повышенный интерес в этом направлении.

В Tallink по этому направлени тарифы немного возросли. В обеих компаниях цены на билеты, как и в индустрии авиаперевозок, динамичны. Это значит, что тариф будет повышаться в случае большого спроса.

Однако в Tallink уверены, что мест хватит всем. „Паром по маршруту Таллинн-Хельсинки вмещает 2800 пассажиров, так что даже если все хоккейные болельщики решат в последний момент поехать на игру, то мы сможем всех их разметить“, - сообщили RusDelfi представители компании.

В Viking Line передали, что вводить дополнительные рейсы не планируют.



