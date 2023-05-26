Жителей Эстонии, считающих себя русскими, становится все меньше

По данным Gallup, в 2007-2009 годах около 29% жителей Эстонии считали себя русскими, к 2022 году их доля упала до 21%. При этом еще в 2021 году таких людей было 30%. Показатель нынешнего года - рекордно низкий за все время исследований Gallup. Одновременно с этим в 2022 году резко упал уровень одобрения политики российских властей: поддерживали 14% этнически русских жителей Эстонии, не одобряли 53%, хотя еще в 2021 году, как и за все время исследований, одобрявших было больше.

Для сравнения в Латвии за тот же период доля жителей, считающих себя русскими упала с 30% до 19%, в Казахстане - с 33% до 15%. Уровень одобрения политики российских властей среди местных русских в Латвии составил 14%, неодобрения 49%, хотя, как и в Эстонии, ранее одобрявших было больше. В Казахстане среди живущих там русских одобряли 47%, не одобряли 37%, там ранее разрыв в пользу одобрявших был намного выше.

По данным Gallup по другим странам, некогда входившим в состав СССР (Украина, Литва, Грузия, Армения, Молдова, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан), во всех них в 2022 году уровень поддержки российской политики резко упал по сравнению с 2021 годом. При этом в Кыргызстане и Узбекистане он все еще остался выше 50%. Аналитики Gallup усматривают в этом „закат русского мира“ и предрекают, что в таких регионах, как Кавказ или Центральная Азия, политический вакуум, возникающий из-за ослабления российского влияния, заполнят другие сверхдержавы, прежде всего, Китая и США.