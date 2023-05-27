РЕПОРТАЖ | Латвия и граждане РФ: как пенсионеры с ВНЖ отчаянно пытаются собрать документы

„Деточка, а мы можем заполнить обе версии? А я завтра пойду в ДГИ и спрошу, какая правильная. Ох, опять вставать в пять утра…“ — вздыхает женщина.

„И что тогда делать? Тогда мы всем людям неправильные анкеты заполнили?“

„А вдруг на сайте поменять не успели?“ — обреченно говорит Костя, который только что потратил несколько часов на анкеты и CV одной семьи.

„Сегодня среда… Да что ж такое, они опять анкету поменяли, что ли… Костя! Костя, открой анкету на сайте! Срочно! Так, на сайте та же, что и у нас…“

Женщина крестится, поправляет сбившийся с головы платок и выбившиеся из-за воротника крестик с иконками на толстом шнурке. Копается в сумке, выуживает оттуда папочки, из папочки прозрачный кармашек, из кармашка бумажки. Бумажки оказываются анкетой. И она отличается от той анкеты, распечатки которой лежат у нас.

„Сдала, сдала с Божьей помощью, точно Господь помог, сама бы я не справилась“.

„Вот мне какие-то бумажки в ДГИ (старое название PMLP, Управления по делам гражданства и миграции — прим. ред.) дали, а я ничего не понимаю, как их заполнять?“

Дело происходит в офисе „Согласия“, к которому я не имею никакого отношения, но которое позвало волонтеров на помощь, потому что не справляется с потоком напуганных старушек.

Я на волонтерской основе помогаю заполнять документы пожилым гражданам России с латвийским видом на жительство. Это бывшие неграждане, которые не хотят, чтобы их подвергли „ассистируемой репатриации“ (назовем это так, поскольку NEPLP не нравится слово „депортация“). И я не понимаю, почему это делаю я, а не сотрудники Управления по делам гражданства и миграции.

За два дня я дважды слышала „я был на баррикадах, боролся за независимость Латвии, а государство меня отблагодарило паспортом негражданина“. Два раза — „я никогда не был в России“. Пять раз „я не умею пользоваться компьютером, а дети в Германии/Норвегии/США и не могут мне помочь“. И раз десять „мои родственники отказываются давать мне свои данные для CV, что же мне делать?“

„Зачем в пять утра?“

„Так я туда к шести прихожу, очередь занять. И то вчера шестая стояла. Но я раньше не могу, я на автобусе. А у кого машина, те в четыре утра приезжают“.

„Зачем? Что вы хотели от PMLP, получить бланк?“

„Ну да, и проконсультироваться, и еще мне id-карточку поменять надо было, она заканчивалась“.

„Нет, ну они молодцы, конечно, тут вопросы на распечатке повторяются, а тут места для ответа нет… А где вопрос про счета в российских банках под санкциями? Нет, это точно какой-то неправильный бланк“.

„Да вы не сердитесь на них, там девушка, наверное, вообще не обязана была мне ничего печатать, я просто сказала, что я тупой пенсионер, ничего в ваших компьютерах не понимаю, она решила мне помочь, как смогла, помогла“.

Анна (имя изменено) никогда с момента распада СССР не была в России. В Беларуси была дважды — там похоронены родители. Гражданство РФ взяла потому, что российская пенсия с тогдашним курсом рубля была больше. Муж решил остаться негражданином Латвии, дети натурализовались. Ищу в ее смартфоне их номера телефонов, переписываю в анкету. В Латвии у семьи есть квартира и машина.

„Какой номер машины?“

„Ой, да не знаю, это ж муж ею занимается“.

„Может, позвоните ему?“

„Не могу — у меня телефон без сим-карточки. Мы решили, что слишком дорого два телефона оплачивать, поэтому карточка у мужа. Я со своего только детям через WhatsApp звоню, когда дома. Давайте дома у него спрошу и допишу“.

Записываем на листочек: „Спросить у мужа номер машины. В одной анкете пункт пять, в другой анкете пункт шесть“.

Вместе смеемся над предположением, что Анну могут призвать в армию РФ и обещаем PMLP, что обязательно уведомим его, если ей вдруг придет повестка. Доходим до политических вопросов — где нужно отметить в анкете, что Россия аннексировала Крым, российское вторжение преступно, а снос советских монументов оправдан.