„Доите коров, а не людей“ – активисты партии Koos стоят с пикетом в Нарве. Они требуют остановить инфляцию
В Нарве проходит пикет партии Koos. Восемь участников стоят рядом с Петровской площадью у здания городской управы с плакатами, требующими остановить инфляцию. По словам участников пикета, они вышли, чтобы обратить внимание людей и правительства на недопустимость повышения налогов и на последствия высокой инфляции. „Себе повышаем зарплату, народу повышаем налоги“, „Остановите инфляцию“ – основные лозунги нарвского подразделения партии Koos.
Член партии Валентин Бессонов – житель Таллинна, но из-за слабого зрения находится четыре года у близких людей в Нарве. В партии почти год. Ему близки лозунги Айво Петерсона, который, по словам Бессонова, призывает к миру. Валентин – основной организатор, и поэтому именно он рассказывает о целях пикета.
„Цены растут, надо обращать внимание чиновников, правительства на то, к каким проблемам это приведет, – говорит Бессонов. – Правительство ничего нам не говорило, но как только вошли во власть те, кого избрали, первое, что они сделали – заявили о повышении налогов, от чего наша жизнь станет беднее“.
Бессонов уверен, что правительство должно совещаться с народом перед тем, как повышать налоги. Его покоробило решение Каи Каллас убрать пособие для третьего ребенка, потому что несколько лет назад именно она была инициатором ввести такое пособие.
„Сегодня мы стоим в пикете против повышения налога с оборота и против отмены пособия на третьего ребенка, важно остановить инфляцию“, – уточняет Валентин.
По его мнению, все партии в парламенте говорят, как делить деньги, и никто не говорит, как зарабатывать деньги. А его партия считает, что Эстония может зарабатывать. Например, если снять ограничение на въезд россиян, то можно улучшить положение малого бизнеса в Ида-Вирумаа и наладить дела в сфере туризма. „Не нужно строить большие военные полигоны, – считает Бессонов. – Мы эстонцы – мирные жители, если не строить военные базы, полигоны, то мы легко восполним дефицит госбюджета“.
Маргус Лийва – член партии, живет в Кохтла-Ярве, специально приехал в Нарву на пикет. Он устанавливает рекламный баннер партии, который периодически начинает падать, и рассказывает, что без присутствия лидеров Koos, они принимают решения сообща, потому что выбора у них все равно нет, надо развиваться. „Нас называют путинистами, но мы точно не за Путина, мы против войны, – говорит Маргус. – Лично я не поддерживаю ни Украину, ни Россию, я за независимость Эстонии. Русский мир нам тут не нужен. Я переживаю за будущее своих двоих детей“.
Пикет проходит официально, согласован с полицией. Члены партии стоят с плакатами, не проводят никакую агитработу. По словам участников пикета, они не хотели громкой акции, им важно, чтобы их заметили проходящие мимо люди или проезжающие в автобусах, и чтобы они задумались о действиях правительства.
Мимо проходит женщина, она фотографирует пикетчиков и говорит, что зря сделали плакаты на русском языке, достаточно было бы их написать на эстонском. Проходят еще две женщины, они эстонки. На вопрос согласны ли они с лозунгами, отвечают, что да, инфляция высокая, но им не ясен смысл лозунгов, и они не знают такую партию – Koos.
Партия также хочет провести свои мероприятия в рамках празднования дней города и дня защиты детей в июне.
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