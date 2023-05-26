„Доите коров, а не людей“ – активисты партии Koos стоят с пикетом в Нарве. Они требуют остановить инфляцию

Член партии Валентин Бессонов – житель Таллинна, но из-за слабого зрения находится четыре года у близких людей в Нарве. В партии почти год. Ему близки лозунги Айво Петерсона, который, по словам Бессонова, призывает к миру. Валентин – основной организатор, и поэтому именно он рассказывает о целях пикета.

„Цены растут, надо обращать внимание чиновников, правительства на то, к каким проблемам это приведет, – говорит Бессонов. – Правительство ничего нам не говорило, но как только вошли во власть те, кого избрали, первое, что они сделали – заявили о повышении налогов, от чего наша жизнь станет беднее“.

Бессонов уверен, что правительство должно совещаться с народом перед тем, как повышать налоги. Его покоробило решение Каи Каллас убрать пособие для третьего ребенка, потому что несколько лет назад именно она была инициатором ввести такое пособие.

„Сегодня мы стоим в пикете против повышения налога с оборота и против отмены пособия на третьего ребенка, важно остановить инфляцию“, – уточняет Валентин.

По его мнению, все партии в парламенте говорят, как делить деньги, и никто не говорит, как зарабатывать деньги. А его партия считает, что Эстония может зарабатывать. Например, если снять ограничение на въезд россиян, то можно улучшить положение малого бизнеса в Ида-Вирумаа и наладить дела в сфере туризма. „Не нужно строить большие военные полигоны, – считает Бессонов. – Мы эстонцы – мирные жители, если не строить военные базы, полигоны, то мы легко восполним дефицит госбюджета“.