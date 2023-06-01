„Я хотел, чтобы меня убили поскорее.“ Воевавший в Украине американец честно рассказал, что пережил в российском плену

Ветеран американской армии Александр Дрюке отправился добровольцем на войну в Украине уже в самом начале полномасштабного вторжения. Он отмечает, что считал это своим долгом, потому что не мог просто со стороны наблюдать за тем, что творит русская армия. „Когда я увидел это, все это показалось мне настолько аморальным и преступным, что я почувствовал, что должен что-то сделать. Я дважды воевал в Ираке, у меня большой военный опыт, я также умею обращаться с оружием — я знал, что могу быть полезен в Украине“, — говорит Дрюке.