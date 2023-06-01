За рубежом
01.06.2023, 13:00

„Я хотел, чтобы меня убили поскорее.“ Воевавший в Украине американец честно рассказал, что пережил в российском плену

 
Обмен пленными на линии украинско-российского фронта
Обмен пленными на линии украинско-российского фронта
ФОТО: SECURITY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT | Scanpix

„Даже на войне я не видел такой жестокости, как в российской тюрьме“, — вспоминает Александр Дрюке, американский доброволец, ожидавший смертного приговора от россиян в 2022 году, рассказал Delfi о том, что он пережил в застенках.

Ветеран американской армии Александр Дрюке отправился добровольцем на войну в Украине уже в самом начале полномасштабного вторжения. Он отмечает, что считал это своим долгом, потому что не мог просто со стороны наблюдать за тем, что творит русская армия. „Когда я увидел это, все это показалось мне настолько аморальным и преступным, что я почувствовал, что должен что-то сделать. Я дважды воевал в Ираке, у меня большой военный опыт, я также умею обращаться с оружием — я знал, что могу быть полезен в Украине“, — говорит Дрюке.

Дом Друке находится в Таскалусе, штат Алабама, примерно в 9000 км от Украины.

RusDelfi
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