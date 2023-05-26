Послы Швеции и Швейцарии обмениваются шутками после поражений от Латвии
В четверг, 25 мая, Латвия впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, обыграв сборную Швеции. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс стал первым, кто подарил цветы шведскому послу Карин Хоглунд. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
После поражения шведской сборной фанаты латвийской хоккейной команды понесли цветы к посольству Швеции, с ними был и экс-министр обороны Пабрикс, который пришел к диппредставительству с букетом, пишет Rus.delfi.lv.
„Мне удалось первым вручить цветы послу Швеции, которая с честью представляла свою страну, ожидая латвийских болельщиков у дверей посольства“, - написал он.
Хоглунд поделилась публикацией Пабрикса, а на странице шведского посольства появился пост с фотографией цветов от латвийских хоккейных фанатов.
Delfi уже писал, что к посольству Швеции в Риге был постоянный поток людей с цветами. За происходящим наблюдали несколько полицейских, но их вмешательства не требовалось: болельщики вели себя не агрессивно, сообщают очевидцы.
После матча со Швейцарией 23 мая латвийские болельщики несли цветы и к посольству этой страны. Тогда об этом сообщил посол Швейцарии в Латвии Мартен Мишле.
Хогланд тогда ответила Мишле, что надеется не присоединиться к числу проигравших после матча в четверг. На утро после поражения Швеции посол Швейцарии опубликовал пост с фотографией цветочных ваз.
„Продает посольство Швейцарии (только дипломатам в Латвии), набор красивых ваз для цветов, использовался только один раз, пожалуйста, свяжитесь со мной лично“, - написал Мишле.
На публикацию отреагировала шведский посол, отметив, что ей понадобится гораздо больше ваз, чем запечатлено на снимке.
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