Предприимчивые дети скандинавских фриков: что не так с фильмом Миссия „НЛО“?

Фильм Виктора Данелля, исключительно по ощущениям, чем-то неуловимо напоминает сериал „Очень странные дела“, хотя с точки зрения сюжетной канвы между двумя этими произведениями нет решительно ничего общего. Разве что время действия схоже, разве что тема сверхъестественного затрагивается и в той, и в другой работе – но диаметрально по-разному, разве что главной героиней и там, и там является харизматичная девочка-подросток.

Папа Дениз был фриком, верившим в инопланетян, в то, что они давно и регулярно нас посещают, и в то, что именно он является тем человеком, который прорвёт завесу молчания и установит контакт с представителями внеземной цивилизации. Поэтому не очень удивительно, что когда спустя какое-то время после его исчезновения Дениз, до тех пор считавшая отца просто погибшим в автокатастрофе, узнаёт о некоторых загадочных событиях в другой части страны, она моментально и накрепко принимает на веру тот факт, что её отец похищен инопланетянами.

Ну, а раз похищен, значит, его можно вернуть. Вот удивительное дело – в такого рода фильмах герои почти никогда не задумываются – каким образом они, слабые люди без всяких сверхспособностей, собираются противодействовать явно лучше оснащённым инопланетным цивилизациям, которые, допустим, не желают отдавать их родственников взад. Мало ли для чего они там им нужны. Нет, они ищут друзей и единомышленников – в случае Дениз это оказывается некогда созданная её же отцом шведская „Ассоциация НЛО“, и бросаются в это безнадёжное предприятие без всякой подготовки, с одной только верой в справедливость и неизбежность победы добра.