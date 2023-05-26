Предприимчивые дети скандинавских фриков: что не так с фильмом Миссия „НЛО“?
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов выпустил рецензию на фильм Миссия „НЛО“. Действительно ли он похож на „Очень странные дела“ и что режиссеру в этом кино откровенно не удалось?
Фильм Виктора Данелля, исключительно по ощущениям, чем-то неуловимо напоминает сериал „Очень странные дела“, хотя с точки зрения сюжетной канвы между двумя этими произведениями нет решительно ничего общего. Разве что время действия схоже, разве что тема сверхъестественного затрагивается и в той, и в другой работе – но диаметрально по-разному, разве что главной героиней и там, и там является харизматичная девочка-подросток.
Папа Дениз был фриком, верившим в инопланетян, в то, что они давно и регулярно нас посещают, и в то, что именно он является тем человеком, который прорвёт завесу молчания и установит контакт с представителями внеземной цивилизации. Поэтому не очень удивительно, что когда спустя какое-то время после его исчезновения Дениз, до тех пор считавшая отца просто погибшим в автокатастрофе, узнаёт о некоторых загадочных событиях в другой части страны, она моментально и накрепко принимает на веру тот факт, что её отец похищен инопланетянами.
Ну, а раз похищен, значит, его можно вернуть. Вот удивительное дело – в такого рода фильмах герои почти никогда не задумываются – каким образом они, слабые люди без всяких сверхспособностей, собираются противодействовать явно лучше оснащённым инопланетным цивилизациям, которые, допустим, не желают отдавать их родственников взад. Мало ли для чего они там им нужны. Нет, они ищут друзей и единомышленников – в случае Дениз это оказывается некогда созданная её же отцом шведская „Ассоциация НЛО“, и бросаются в это безнадёжное предприятие без всякой подготовки, с одной только верой в справедливость и неизбежность победы добра.
Конечно, абсолютно все пятеро членов „Ассоциации“ - классические неприкаянные фрики на грани городского сумасшествия. Конечно, именно в них Дениз находит тех друзей, которых ей так не хватало, несмотря на все разницы в возрасте и там в социальном положении. Конечно, это кино не про инопланетян и не про другие миры, а про то, что вместе даже самые нелепые люди преодолеют трудности и добьются поставленных целей. Про дружбу, взаимовыручку и вообще про то, что люди внутри себя, скорее, хорошие, во что чем дальше, тем так-то всё сложнее верить.
И тем не менее это не классическое подростковое кино. Виктор Данелль делает некий неожиданный финт ушами, и оказывается, что папаша Дениз, хоть и раздолбай раздолбаем, а был-таки прав, НЛО существуют и действительно меняют нашу реальность. Этот поворот сюжета идёт фильму, как мне кажется, на пользу, вырывает его из двухмерного контекста, в который его невольно помещает насмотренный зритель, и переводит в какое-то новое измерение – коррелируя тем самым с происходящим на экране не только на уровне сюжета.
К сожалению, сильно далеко – кажется, в силу отсутствия больших средств, хотя, может быть, и из-за непрописанности этого места в сценарии – Данелль туда не идёт, и фантастическая составляющая фильма, едва тронув восприятие зрителя в смысле смещения его к каким-то новым горизонтам, тут же зависает в воздухе, никуда после этого не падая. Мир, дружба, жевачка, инопланетяне. Что инопланетяне, Виктор? А что приборы, Василий Иванович – как бы отвечает нам режиссёр из своего шведского далека, ничуть этим обстоятельством не смущаясь. Ну что же, значит, вот такое кино.