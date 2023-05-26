Супер! Эстонский шпажист завоевал бронзу чемпионата Европы

Илиан Бобров начал турнир с победы 12:11 над украинцем Андреем Опанасенко, а во втором круге взял верх над соотечественником Эриком Тобиасом - 15:11, сообщает rus.err.ee.

Путь Боброва продолжился победой со счетом 15:13 над итальянцем Риккардо Масарини. В четверку лучших эстонский шпажист вошел, сломив сопротивление австрийца Александера Биро - 15:14. В полуфинале Боброву пришлось признать превосходство швейцарского фехтовальщика Свена Винейса - 8:9.

Винейс в финале победил француза Гаэтана Билла со счетом 15:13 и стал чемпионом Европы.

Всего в турнире участвовали четыре эстонских шпажиста. Тобиас стал 32-м, Оливер Лаасик - 49-м, а Ян-Йонас Певкур - 83-м.

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