Грабители проникли в дом игрока „Валенсии“ и избили его девушку

Грабители проникли в дом через сад вечером 23 мая и дождались, когда девушка вернется с прогулки с собакой. Девушке угрожали и начали бить, требуя показать, где находятся ценные вещи, пишет РБК.



В итоге преступники за пару минут забрали из дома часы, драгоценности и одежду стоимостью около €160 тыс. и скрылись.

Это не первый случай ограбления вилл футболистов в Бетере — в прошлом году воры проникли в дома Саму Кастильехо и Шкодрана Мустафи.



Кастильехо во время ограбления был на матче, а Мустафи спал дома, но проснулся и спугнул воров.

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