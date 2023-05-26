Грабители проникли в дом игрока „Валенсии“ и избили его девушку
Три преступника ограбили дом полузащитника „Валенсии“ и сборной Нидерландов Джастина Клюйверта и напали на его девушку, пока футболист был на Мальорке с командой, сообщает Plaza Deportiva.
Грабители проникли в дом через сад вечером 23 мая и дождались, когда девушка вернется с прогулки с собакой. Девушке угрожали и начали бить, требуя показать, где находятся ценные вещи, пишет РБК.
В итоге преступники за пару минут забрали из дома часы, драгоценности и одежду стоимостью около €160 тыс. и скрылись.
Это не первый случай ограбления вилл футболистов в Бетере — в прошлом году воры проникли в дома Саму Кастильехо и Шкодрана Мустафи.
Кастильехо во время ограбления был на матче, а Мустафи спал дома, но проснулся и спугнул воров.
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