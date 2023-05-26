МНЕНИЕ | Во всем виноваты журналисты!

Так получилось, что интернет-общество в Эстонии само формирует имидж журналистики в целом. Как мы видим, он негативный. Ведра помоев льются в социальных сетях на головы представителей медиа. Аргументация, к большому сожалению, в таких случаях не присутствует.

А ведь журналисты пишут про то, что происходит в обществе. Не берут из головы, не придумывают истории, словно писатели-фантасты. Мы констатируем факты, даем комментарии представителей власти, находим новую информацию, рассказываем истории реальных людей. Поднимаем проблемы и пытаемся их решить или хотя бы обратить внимание.

Но, в конечном счете, не виноват никто, кроме журналистов. Получается, если про это не говорить и не писать, значит, вроде как, и нет ничего? Вроде, проблему спрятали, и она сама по себе пройдет?

Может, пройдет. А может, и нет. Это как с зубной болью.