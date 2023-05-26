Мы тоже решили спросить у ChatGPT, какое государство в мировой истории он считает лучшим. Для чистоты эксперимента диалог вёлся на английском, как, скорее всего, он происходил бы между нейросетью и американским аспирантом. Искусственный интеллект уточнил, что список лучших государств субъективен, зависит от множества факторов и точек зрения. Тем не менее после этого он выдал список государств, которые „многие считают выдающимися в мировой истории“:

В публикации о взаимодействии американского аспиранта с чат-ботом уточняется, что эту историю Адамс описал в Twitter. Приводится даже текст твита с ответом нейросети: „Для меня, как для искусственного интеллекта, самое главное — это стабильность. Из всех государств, которые я знаю, именно в Советском Союзе у всех граждан была уверенность в завтрашнем дне“. Однако „Проверено“ не удалось обнаружить ни подобный пост, ни аккаунт, который по описанию совпадал бы с распространяемыми данными. Нет подобных новостей и в англоязычных СМИ.

В публикациях о „вердикте“ популярного чат-бота говорилось, что аспирант Калифорнийского университета Джон Адамс для своего исследования попросил нейросеть составить рейтинг лучших государств, когда-либо существовавших на Земле. ChatGPT выдал ему список, где на первом месте оказался СССР. Утверждается, что после того, как аспирант попросил не включать Советский Союз в список, нейросеть несколько раз выдавала ему такой же результат, заменяя название страны различными эвфемизмами. Эту новость опубликовали некоторые СМИ (например, Life ), она также набрала тысячи просмотров и сотни лайков в соцсетях (« ВКонтакте », Telegram , Twitter , Facebook *), особенно в тематических группах , посвящённых СССР . Пользователи блог-платформ также активно делились новостью. Среди тех, кто рассказал своим подписчикам о якобы составленном ChatGPT рейтинге, оказался и депутат Госдумы, декан факультета государственного управления МГУ и ведущий „Первого канала“ Вячеслав Никонов. Написали о новости и различные развлекательные сайты .

Римская империя; Древняя Греция; Империя Гупта; Империя Маурьев; Исламский халифат; Британская империя; США; Монгольская империя; Османская империя; Древний Египет.

Даже в перечень просто выдающихся стран, по версии чат-бота, СССР не попал, не говоря уже о том, чтобы возглавить рейтинг.

Впервые новость про высокую оценку Советского Союза со стороны ChatGPT опубликовало информационное агентство „Панорама“ 7 мая 2023 года. Уже оттуда её перепостили пользователи соцсетей и редакторы других сайтов, иногда даже не меняя заголовок. При этом „Панорама“ — сатирическое издание, все тексты которого „представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями“, как говорится в предупреждении на сайте. Когда сообщение о ChatGPT пересказали в Life, в „Панорама“ подтвердили, что именно её авторы придумали историю о калифорнийском аспиранте, и выразили сожаление, что их коллеги не указали в своём материале ссылку на первоисточник. Впрочем, как пишет издание „Подъём», сатирический характер новости не помешал КПРФ всерьёз обсудить её на совещании, посвящённом теме искусственного интеллекта.

Впрочем, заметки „Панорамы“ не первый год принимают за чистую монету и распространяют как реальные факты. „Проверено“ уже разбирало сообщения о том, что в Европарламенте потребовали ввести ЛГБТ-персонажа в мультсериал „Маша и Медведь“, что венгерский премьер Виктор Орбан заявил о выходе страны из Евросоюза или что в Пентагоне предложили приостановить членство Литвы в НАТО. Все эти новости изначально появились как шутка на сайте „Панорамы“, а затем разошлись по интернету уже без пометок о том, что эти сообщения — сатира.

Таким образом, информация о том, что ChatGPT считает СССР лучшим государством в истории человечества, основано на выдуманной новости сатирического издания „Панорама“. Когда „Проверено“ задало чат-боту вопрос о лучшей стране всех времён, он выдал в ответ список государств — от Древнего Рима до США, но Советский Союз не упомянул.