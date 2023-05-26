„Живу словно во сне!“ Что говорили хоккеисты сборной Латвии после победы над Швецией

„Даже не знаю, что сказать. Фантастика!“ — сказал нападающий сборной Латвии Микс Индрашис после матча в эфире Латвийского телевидения.

Индрашис забросил вторую шайбу сборной в ворота шведов. Именно она в итоге стала победной. „Не важно, кто забил этот гол, — сказал Индрашис. — Сейчас все только начинается. Отдадим себя без остатка. У меня кружится голова, не хватает воздуха“.

Другой нападающий сборной Латвии Родриго Аболс сказал, что его переполняет гордость. „Я пока не осознал, что произошло. Кажется, с такой командой я еще не играл, — сказал Аболс в беседе с журналистами.

По словам нападающего, сборной здорово помогло преимущество домашней арены. „Возможно, мы не выиграли бы этот матч, если бы не родные стены, — сказал Аболс. — Вот такая у нас команда на льду, на трибунах и в стране. Вместе мы самые сильные. Сегодня это еще раз подтвердилось. Без команды и души победить невозможно“.

Молодой Данс Лочмелис признался, что он не может поверить в происходящее. „Живу сейчас словно во сне, — сказал 19-летний форвард, открывший счет в матче со шведами. — Первый раз в жизни такие ощущения. Наслаждаюсь каждым моментом“.

Нападающий Рихардс Букартс повторил высказывание знаменитого голкипера Артура Ирбе после победы над сборной России на чемпионате мира в 2000 году. Тогда после победы над принципиальным соперником Ирбе сказал, что был готов отдать полжизни ради этого хоккейного матча.

„Повторю то, что говорил Артур Ирбе. Я прожил на этой земле 27 лет. Он был готов отдать полжизни, я был готов отдать всю свою жизнь. Это большое историческое событие. Мы сделали это ради жителей страны, ради тех, кто нас поддерживал, ради болельщиков. Они поверили в нас, а мы поверили в себя. Мы знали, на что идем. Обратного пути уже не было“, — сказал нападающий, добавив, что сборная продолжит тщательно готовиться к следующей игре. „Все впереди. Все возможно“, — сказал хоккеист.