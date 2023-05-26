Восемь советов для летнего отдыха в Тартумаа
Какова летняя атмосфера в Тарту? Это теплые вечера на ривьере реки Эмайыги, велосипедные прогулки в золотой час в полных жизни и приключений парках Пейпсивеэре, а может быть, вдоль озера Саадъярв. Тарту и Тартумаа ждут вас в гости на лето, чтобы вы могли отдохнуть в истинно тартуском стиле!
1. Откройте для себя местную жизнь по-карловски!
В начале июня в районе Карлова пройдет уличный фестиваль, в ходе которого центр Aparaaditehas и улица Кастани наполнятся едой, музыкой, спортом и искусством! Кроме того, в деревянных домах Карлова можно найти легендарный общинный бар Barlova и эко-кофейню Karlova Kohv, где предлагаются каши, выпечка, а по выходным и завтраки. Чтобы отыскать их, насладитесь приятной прогулкой или покатайтесь на городском велосипеде, как местный житель.
2. Приключения на озерах и реках!
Набережная-променад, построенная на берегу озера Арби, превратила традиционный сосновый городок Эльва в настоящий курортный город! Если вас интересуют не только плавание, но и приключения, можете отправиться в путешествие на плоту, сопровождаемое захватывающими историями, и открыть для себя живописные природные виды в Центре ледникового периода на Саадъярве. Рядом с озерами не менее привлекательна река Эмайыги, где предлагаются летние прогулки на каноэ, ладье Jõmmu и других речных судах.
3. Плеск и скорость!
Юные отдыхающие могут весело провести день в игровом парке Vudila, где водным развлечениям нет конца. Любителям адреналина также стоит посетить парки приключений Elva или Lättemaa. Карт- и кросс-трассы крупнейшего в Скандинавских странах мотоцентра Langel заставляют сиять глаза каждого любителя мотоспорта, которому по душе высокие скорости и незабываемая езда!
4. Отдых в Тарту без машины!
С конца июня до начала августа захватывающую программу и культурные впечатления на центральной артерии Тарту предлагает „Бульвар Свободы от автомобилей“! Уже в четвертый раз „Бульвар Свободы от автомобилей“ соединяет парк в сердце Тарту и реку Эмайыги в единое целое, предлагая гостям концерты, дни движения и семейную программу с уличной мебелью, которая создает пространство для спонтанной радости и светлых мыслей.
5. Полюбопытствуйте, как жизнь на Луковой дороге!
Ехать на побережье Чудского озера стоит в любое время года, но особенно приятно гулять по прибрежным деревням летом, когда зеленеют стрелки лука, а озеро приятно прогревается. Самоварный дом, галерея „Воронья“ и Lendav Laev («Летучий корабль“) на Луковой дороге (Sibulatee) дают представление о подлинном быте старообрядцев. Также стоит посетить замок Алатскиви и природный центр, где по пути можно купить копченую рыбу.
6. Концерты по всему Тарту и Тартумаа!
В летнее время вы можете получить приятные впечатления на концертах как на реке Эмайыги, так и в красивых мызных парках. Музыкальное лето зазывает любимых артистов на мызу Луке, предлагает разнообразную программу во дворе Антониуса и заставляет звучать весь „Бульвар Свободы от автомобилей“. Концерты сопровождаются прекрасной атмосферой и энергией, которую можно отыскать только в Тарту.
7. Отдохнуть от солнца в музеях!
В перерывах между купаниями в городской части бассейна Эмайыги стоит посетить один из музеев Тарту, где в течение всего лета проходят отличные постоянные и временные выставки, а также мастерские, где можно заниматься искусством, наукой и открывать для себя природу. В Научном центре AHHAA все лето открыта семейная выставка „Аххаа, чувства!“: там можно попасть в сумасшедший лабиринт чувств, где все не так, как кажется на первый взгляд. Верите глазам? Это да, но все же на всякий случай стоит навострить и уши. И помните: все, что вы слышите, может оказаться неправдой, когда вы прикоснетесь к этому рукой. А если не туда сунуть нос, то можно попасть в мир обманчивых запахов. Обещаем, что AHHAA и Национальный музей Эстонии – это лишь малая часть захватывающего мира, который открывается при знакомстве с культурной жизнью Тарту.
8. Наслаждайтесь кино на открытом воздухе!
Если вам предстоит поездка в Тарту в середине лета, в это время можно посетить ночной кинотеатр, например, на „Бульваре Свободы от автомобилей“. Крупнейший в Эстонии кинотеатр под открытым небом откроется на городской площади в конце июля, когда проходит тартуский Фестиваль фильмов о любви Tartuff, воздающий честь достойным фильмам и предлагающий нестандартные впечатления от кино. И что еще лучше, кинофестивальные выходные сопровождает Тартуский фестиваль еды и вина, где можно перекусить уличной вкуснятиной во время просмотра фильма!
Узнайте больше о Тартуском уезде на странице www.visittartu.ee.