Seikle Eestis 2023
26.05.2023, 14:38

Восемь советов для летнего отдыха в Тартумаа

 
Галерея Воронья
Галерея Воронья
ФОТО: РУУДУ РАХУМАРУ

Какова летняя атмосфера в Тарту? Это теплые вечера на ривьере реки Эмайыги, велосипедные прогулки в золотой час в полных жизни и приключений парках Пейпсивеэре, а может быть, вдоль озера Саадъярв. Тарту и Тартумаа ждут вас в гости на лето, чтобы вы могли отдохнуть в истинно тартуском стиле!

1. Откройте для себя местную жизнь по-карловски!

В начале июня в районе Карлова пройдет уличный фестиваль, в ходе которого центр Aparaaditehas и улица Кастани наполнятся едой, музыкой, спортом и искусством! Кроме того, в деревянных домах Карлова можно найти легендарный общинный бар Barlova и эко-кофейню Karlova Kohv, где предлагаются каши, выпечка, а по выходным и завтраки. Чтобы отыскать их, насладитесь приятной прогулкой или покатайтесь на городском велосипеде, как местный житель.

2. Приключения на озерах и реках!

Набережная-променад, построенная на берегу озера Арби, превратила традиционный сосновый городок Эльва в настоящий курортный город! Если вас интересуют не только плавание, но и приключения, можете отправиться в путешествие на плоту, сопровождаемое захватывающими историями, и открыть для себя живописные природные виды в Центре ледникового периода на Саадъярве. Рядом с озерами не менее привлекательна река Эмайыги, где предлагаются летние прогулки на каноэ, ладье Jõmmu и других речных судах.

Ладья Jõmmu на Чудском озере

3. Плеск и скорость!

Юные отдыхающие могут весело провести день в игровом парке Vudila, где водным развлечениям нет конца. Любителям адреналина также стоит посетить парки приключений Elva или Lättemaa. Карт- и кросс-трассы крупнейшего в Скандинавских странах мотоцентра Langel заставляют сиять глаза каждого любителя мотоспорта, которому по душе высокие скорости и незабываемая езда!

4. Отдых в Тарту без машины!

С конца июня до начала августа захватывающую программу и культурные впечатления на центральной артерии Тарту предлагает „Бульвар Свободы от автомобилей“! Уже в четвертый раз „Бульвар Свободы от автомобилей“ соединяет парк в сердце Тарту и реку Эмайыги в единое целое, предлагая гостям концерты, дни движения и семейную программу с уличной мебелью, которая создает пространство для спонтанной радости и светлых мыслей.

Бульвар Свободы от автомобилей

5. Полюбопытствуйте, как жизнь на Луковой дороге!

Ехать на побережье Чудского озера стоит в любое время года, но особенно приятно гулять по прибрежным деревням летом, когда зеленеют стрелки лука, а озеро приятно прогревается. Самоварный дом, галерея „Воронья“ и Lendav Laev («Летучий корабль“) на Луковой дороге (Sibulatee) дают представление о подлинном быте старообрядцев. Также стоит посетить замок Алатскиви и природный центр, где по пути можно купить копченую рыбу.

6. Концерты по всему Тарту и Тартумаа!

В летнее время вы можете получить приятные впечатления на концертах как на реке Эмайыги, так и в красивых мызных парках. Музыкальное лето зазывает любимых артистов на мызу Луке, предлагает разнообразную программу во дворе Антониуса и заставляет звучать весь „Бульвар Свободы от автомобилей“. Концерты сопровождаются прекрасной атмосферой и энергией, которую можно отыскать только в Тарту.

7. Отдохнуть от солнца в музеях!

В перерывах между купаниями в городской части бассейна Эмайыги стоит посетить один из музеев Тарту, где в течение всего лета проходят отличные постоянные и временные выставки, а также мастерские, где можно заниматься искусством, наукой и открывать для себя природу. В Научном центре AHHAA все лето открыта семейная выставка „Аххаа, чувства!“: там можно попасть в сумасшедший лабиринт чувств, где все не так, как кажется на первый взгляд. Верите глазам? Это да, но все же на всякий случай стоит навострить и уши. И помните: все, что вы слышите, может оказаться неправдой, когда вы прикоснетесь к этому рукой. А если не туда сунуть нос, то можно попасть в мир обманчивых запахов. Обещаем, что AHHAA и Национальный музей Эстонии – это лишь малая часть захватывающего мира, который открывается при знакомстве с культурной жизнью Тарту.

Район Карлова

8. Наслаждайтесь кино на открытом воздухе!

Если вам предстоит поездка в Тарту в середине лета, в это время можно посетить ночной кинотеатр, например, на „Бульваре Свободы от автомобилей“. Крупнейший в Эстонии кинотеатр под открытым небом откроется на городской площади в конце июля, когда проходит тартуский Фестиваль фильмов о любви Tartuff, воздающий честь достойным фильмам и предлагающий нестандартные впечатления от кино. И что еще лучше, кинофестивальные выходные сопровождает Тартуский фестиваль еды и вина, где можно перекусить уличной вкуснятиной во время просмотра фильма!

Узнайте больше о Тартуском уезде на странице www.visittartu.ee.

Летние мероприятия в Тартумаа 2023:

Июнь

  • 1.6 – День защиты детей города Тарту

  • 3.6 – Фестиваль „Золотой век эстонского рока“ на певческом поле Эльва

  • 3–4.6 – Фестиваль улицы Кастани

  • 7–11.6 – Фестиваль природы „Сад жизни“

  • 16.6 – Эльваский Полуночный забег

  • 17–18.6 – Дни авиации Эстонии

  • 29.6 – День города Тарту: „Оперный симбиоз 7“

  • 29.6 – 6.8 – Бульвар Свободы от автомобилей

Июль

  • 1.7 – Фестиваль реки Эмайыги

  • 7–8.7 – Эстонский фестиваль движения и впечатлений I День кафе Эльвa

  • 8–9.7 – Ганзейская ярмарка

  • 20–23.7 – Rally Estonia

  • 31.7 – 6.8 – Тартуский фестиваль фильмов о любви Tartuff

Август

  • 4–6.8 – Тартуский фестиваль еды и вина

  • 6.8 – День замка Aлaтскиви

  • 16–19.8 – Городской фестиваль UIT

  • 9–31.8 – Летние концерты реки Эмайыги

  • 19–20.8 – День причудской еды

  • 24–27.8 – SOFF (Фестиваль спортивных и олимпийских фильмов) в Музее спорта и Олимпиады Эстонии

  • 25.-26.8 – Фестиваль центра Aparaaditehas

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