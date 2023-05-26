Восемь советов для летнего отдыха в Тартумаа

6. Концерты по всему Тарту и Тартумаа!

7. Отдохнуть от солнца в музеях!

В перерывах между купаниями в городской части бассейна Эмайыги стоит посетить один из музеев Тарту, где в течение всего лета проходят отличные постоянные и временные выставки, а также мастерские, где можно заниматься искусством, наукой и открывать для себя природу. В Научном центре AHHAA все лето открыта семейная выставка „Аххаа, чувства!“: там можно попасть в сумасшедший лабиринт чувств, где все не так, как кажется на первый взгляд. Верите глазам? Это да, но все же на всякий случай стоит навострить и уши. И помните: все, что вы слышите, может оказаться неправдой, когда вы прикоснетесь к этому рукой. А если не туда сунуть нос, то можно попасть в мир обманчивых запахов. Обещаем, что AHHAA и Национальный музей Эстонии – это лишь малая часть захватывающего мира, который открывается при знакомстве с культурной жизнью Тарту.