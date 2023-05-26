ФОТО и ВИДЕО | Латвия гуляет: фантастическая атмосфера, буря эмоций и возложение цветов к посольству Швеции

Сборная Латвии по хоккею впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира. Болельщики сборной Латвии поддерживали свою сборную на всех матчах ЧМ, и игра против Швеции не стала исключением (9200 человек на трибунах) и плюс огромное количество болельщиков в фан-зоне.

После матча болельщики, которые стали свидетелями исторического момента, не сдерживали эмоции.

„Это исторический момент для всей Латвии. Грустно, что для Риги все это закончилось так быстро и полуфинал пройдет в Финляндии. У нас лучшая сборная, лучшие болельщики. Атмосфера на стадионе и вне его невероятная с первой и до последней минуты“, — сказал один из болельщиков после матча.

„Многие думали, что без „Динамо Рига“ мы сдуемся, а после 0:6 от Канады и вовсе станем мальчиками для битья, но мы в полуфинале и показали отличную игру против таких грандов, как Швейцария и Швеция. Жалко, что полуфинал не в Риге, но мы будем поддерживать сборную и на расстоянии. Невероятные эмоции, как теперь уснуть? А завтра на работу. Латвии нужен выходной день“, — поделился эмоциями один из празднующих.

Люди направлялись домой и скандировали: „Латвия, Латвия“, а автомобилисты сигналили им в ответ, царила атмосфера праздника и было грустно, что ЧМ в Риге закончился, пусть и на мажорной ноте.

Примерно через час после окончания матча у посольства Швеции в Риге собралось порядка 100 фанатов сборной Латвии, некоторые из них традиционно принесли цветы и положили открытку с текстом: „спасибо за хорошую игру“ (tack för bra spel).

У сборной Латвии есть традиция возлагать цветы к посольству команды, которую они обыграли, и, как правило, это относится к сильным сборным.

К посольству Швеции в Риге был постоянный поток людей. За происходящим наблюдали несколько полицейских, но их вмешательство не требовалось: болельщики вели себя не агрессивно, сообщают очевидцы.

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