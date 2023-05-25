ВИДЕО | Как Латвия переписала историю и впервые вышла в полуфинал ЧМ
Сборная Латвии добилась исторического достижения: она впервые преодолела на чемпионатах мира стадию 1/4 финала и теперь сыграет в полуфинале.
Выступление на чемпионате мира сборная Латвии начала с 0:6 от Канады и 1:2 от Словакии. А затем хозяева группы В последовательно выиграли у Чехии (4:3 ОТ), Норвегии (2:1), Словении (3:2), Казахстана (7:0) и Швейцарии (4:3 ОТ). Именно успех в последнем матче принес им путевку в четвертьфинал с третьего места в группе - в случае поражения в основное время Латвия оставалась вне плей-офф, пишет Rus.delfi.lv.
Латвия вышла в плей-офф в пятый раз в своей истории (ранее в 2000, 2004, 2009 и 2018 гг), но дальше 1/4 финала никогда прежде не проходила.
Швеция на предварительном этапе играла в финском Тампере. Она выдала шестиматчевую победную серию, но в споре за лидерство в группе уступила американцам (3:4 ОТ).
После завершения группового раунда латвийская команда осталась в Риге готовиться к четвертьфиналу, тогда как шведы использовали выходной день для перелета из Тампере в столицу Латвии.
Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Рихард Букартс подобрал шайбу за чужими воротами и сделал передачу на „пятачок“, где без опеки остался Лочмелис - 1:0 в пользу Латвии! Для Лочмелиса этот гол стал дебютным на чемпионатах мира.
Гости отыгрались на 30-й минуте. При игре „4 на 4“ защитник Лильегрен оказался в одиночестве и бросил с центра зоны - 1:1. В конце второго периода во время небольшой стычки у ворот шведов Мартиньш Дзиеркалс толкнул одного из соперников и судьи после видеопросмотра удалили нападающего до конца матча (5+10 минут).
Латвийские хоккеисты сумели выстоять пять минут в численном меньшинстве, а вскоре сами воспользовались своим шансом. При выходе „2 на 2“ Микс Индрашис эффектно обыграл соперника и кистевым броском поразил нижний угол ворот - 2:1 в пользу Латвии!
А на 54-й минуте команда Харийса Витолиньша реализовала большинство и довела перевес до „+2“ - после броска Якса голкипер шведов Юханссон упустил шайбу за линию ворот и счет стал 3:1.
Сборная Латвии впервые в истории сумела преодолеть барьер четвертьфинала, в полуфинале она сыграет с Канадой. Матч пройдет в Тампере (27 мая).
ЧМ-2023 для Риги на этом завершен. Остальные матчи турнира примет Тампере.
1/4 финала
Швеция - Латвия 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 Лочмелис (Рих.Букартс, Цибульскис), 12.56. 1:1 Лильегрен (Рэймонд, Линдхольм), 29.41. 1:2 Индрашис (Рих.Букартс, Якс), 45.55. 1:3 Якс (Индрашис, Рих.Букартс), 53.56-бол.
Швеция: Юханссон, Томмернес - Лильегрен, Карлссон - П.Линдхольм - Рэймонд, А.Линдхольм - Пудас, Грундстрем - Линдберг - Зеттерлунд, Немет - Бенгтссон, Эверберг - Юханссон - Нюландер, Соренсен - Де ла Росе - Сильфверберг, Фолин, Бергген.
Латвия: Шилов, Зиле - Балинскис, Балцерс - Аболс - Даугавиньш, Якс - Рубинс, Роб.Букартс - Батня - Дзиеркалс, Фрейбергс - Чуксте, Андерсонс - Смирнов - Крастенбергс, Рих.Букартс - Лочмелис - Индрашис, Цибульскис, Головков.
Броски: 41-15.
Штраф: 4-33.
Судьи: М.Каукокари (Финляндия), С.МакФэрлайн (США).
25 мая. Arena Riga. 9200 зрителей.
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