ЧМ-2023 по хоккею
25.05.2023, 23:26

В полуфинале ЧМ Латвия встретится с Канадой: календарь игр

 
ФОТО: Roman Koksarov | Scanpix

На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Ими стали сборные США, Германии, Канады и Латвии.

Результаты 1/4 финала:

США - Чехия - 3:0, Швейцария - Германия - 1:3, Канада - Финляндия - 3:0, Швеция - Латвия - 1:3.

В полуфиналах сыграют: США - Германия и Канада - Латвия. На этом этапе турнир полностью переезжает в финский Тампере, где пройдут все остальные матчи.

1/2 финала. 27 мая

США - Германия, 14.20

Канада - Латвия, 18.20

28 мая

Матч за третье место, 15.20

Финал, 20.20

Все матчи пройдут в Тампере.

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