25.05.2023, 23:26
В полуфинале ЧМ Латвия встретится с Канадой: календарь игр
ФОТО: | Scanpix
На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Ими стали сборные США, Германии, Канады и Латвии.
Результаты 1/4 финала:
США - Чехия - 3:0, Швейцария - Германия - 1:3, Канада - Финляндия - 3:0, Швеция - Латвия - 1:3.
В полуфиналах сыграют: США - Германия и Канада - Латвия. На этом этапе турнир полностью переезжает в финский Тампере, где пройдут все остальные матчи.
1/2 финала. 27 мая
США - Германия, 14.20
Канада - Латвия, 18.20
28 мая
Матч за третье место, 15.20
Финал, 20.20
Все матчи пройдут в Тампере.
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