Учитель Мария: будучи учителем, понимаешь, что сердце вмещает очень много людей

Помимо своих учеников, Мария считает отличным источником вдохновения своих прекрасных коллег. „Мне очень нравится, когда учителя делятся тем, что они делают. Вдохновлять других и показывать школу в позитивном свете – это здорово! У меня потрясающие коллеги. В совместных проектах мне часто попадаются настоящие педагоги-искорки, которые выполняют работу с большой радостью и со всей душой“, – радуется Мария. Поддержка коллег и руководства школы очень важна как для начинающего, так и для опытного учителя. „Возможно, это выражение уже затерли до дыр, но счастливый учитель – счастливые дети. Всем учителям нужна поддержка и ощущение, что о них заботятся и их ценят!“

Учитель начальных классов как многогранный гид

Для Марии, которая сравнивает себя с волком Криймсильмом, учитель начальных классов – это больше, чем просто учитель. „В этой профессии нужно делать все. Ты, конечно, учитель, но для своих учеников в школе ты также самая большая поддержка, компаньон и наставник“, – объясняет она широкий спектр работы учителя начальных классов. „Мне нравится представлять, что класс – это гнездо, а люди в классе – это семья. Это же я говорю и своим ученикам. Мы занимаемся тем же, чем и обычная семья. Мы вместе учимся, ходим на экскурсии, отправляемся в поездки, разделяем заботы и радости“. Как заботливый глава семьи, она вовлекает своих учеников во все виды деятельности, а также в управление классом. „Мне всегда нравится приносить в класс новые и интересные идеи. Часто, например, посреди урока математики я назначаю кого-то из класса учителем вместо себя. И они соглашаются, даже не пугаются!“ Мария считает учеников своей самой большой радостью и вдохновением: „Я их самая большая поклонница! Я могла бы хвалить их всех в превосходной степени, потому что они просто замечательные“.