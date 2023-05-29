Учитель Мария: будучи учителем, понимаешь, что сердце вмещает очень много людей
Когда Мария Тоом, учитель начальных классов в гимназии Густава Адольфа, выбирала себе профессию, то рассматривала две конкурирующие профессии – актриса и учительница начальных классов – и выбрала последнюю. Она называет себя учителем, любящим приключения, и не зря: ее любимыми профессиональными темами являются активные уроки, подвижные занятия и изобретательство, которые создают для учеников безопасную и увлекательную среду обучения. Мария, у которой были очень активные, добрые и теплые учителя, с гордостью передает полученное от них вдохновение уже своим ученикам.
Больше уверенности от практического обучения
Тартуский университет был для Марии естественным выбором. Внутреннее чувство и влечение к профессии учителя начальных классов привели ученицу гимназии Пухья после окончания школы в Тарту. „Тартуский университет казался естественным продолжением гимназии. Тарту – это дружелюбный и милый университетский город, куда я всегда приезжаю с большим удовольствием“, – описывает она первые шаги на пути подготовки учителей. „У нас был замечательный курс и хорошие преподаватели! В университете мы получили практическую и основательную подготовку, подкрепленную пройденными практиками, что дало хорошую основу для начала работы учителем“, – вспоминает Мария о своей учебе в университете. И добавляет: „Наставники в школах, где я проходила практику, очень поддерживали меня. Самую большую группу поддержки в то время составляли сокурсники, преподаватели основных предметов и руководители практики“. Мария вспоминает, что обычно преподаватели давали устные отзывы о практике, но преподаватель Эльве Вольтейн после своих комментариев поделилась с ней также и своими записями. „Это было так мило! У меня до сих пор хранится это письмо, и его содержание для меня очень важно“, – говорит она.
Творческая профессия, которая делает мир лучше
Проработав учителем десять лет, Мария считает, что в преподавание интегрированы все остальные профессии. „Меня завораживает то, как много возможностей в этой профессии. Тебе не обязательно держаться в рамках, это миф. Если однажды я решу преподавать эстонский язык в костюме ведьмы, это абсолютно нормально. Важно помнить, что школа – для детей. То, что ты делаешь, должно до них доходить“. Кроме того, ее привлекает возможность через профессию учителя изменить мир к лучшему. „Своим поведением, способом действий и стилем общения учитель невольно становится образцом для своих учеников“, – говорит Мария.
Первый опыт Марии в качестве учителя начальных классов был полон ожиданий. „О, это было так здорово! Я впитывала в себя все, что говорили и как учили мои замечательным коллеги. Думаю, мне очень помогла смелость в общении с коллегами и желание справляться самостоятельно“, – признается она. „Помню самое первое письмо, которое я отправила родителям учеников, писала я его довольно долго. Это было приглашение на собрание из двух предложений“. Однако после встречи 1 сентября с самыми первыми учениками тревога сменилась воодушевлением. „Я поставила цель сделать этот класс самым лучшим! Такая цель у меня стоит с каждым моим классом“.
Помимо своих учеников, Мария считает отличным источником вдохновения своих прекрасных коллег. „Мне очень нравится, когда учителя делятся тем, что они делают. Вдохновлять других и показывать школу в позитивном свете – это здорово! У меня потрясающие коллеги. В совместных проектах мне часто попадаются настоящие педагоги-искорки, которые выполняют работу с большой радостью и со всей душой“, – радуется Мария. Поддержка коллег и руководства школы очень важна как для начинающего, так и для опытного учителя. „Возможно, это выражение уже затерли до дыр, но счастливый учитель – счастливые дети. Всем учителям нужна поддержка и ощущение, что о них заботятся и их ценят!“
Учитель начальных классов как многогранный гид
Для Марии, которая сравнивает себя с волком Криймсильмом, учитель начальных классов – это больше, чем просто учитель. „В этой профессии нужно делать все. Ты, конечно, учитель, но для своих учеников в школе ты также самая большая поддержка, компаньон и наставник“, – объясняет она широкий спектр работы учителя начальных классов. „Мне нравится представлять, что класс – это гнездо, а люди в классе – это семья. Это же я говорю и своим ученикам. Мы занимаемся тем же, чем и обычная семья. Мы вместе учимся, ходим на экскурсии, отправляемся в поездки, разделяем заботы и радости“. Как заботливый глава семьи, она вовлекает своих учеников во все виды деятельности, а также в управление классом. „Мне всегда нравится приносить в класс новые и интересные идеи. Часто, например, посреди урока математики я назначаю кого-то из класса учителем вместо себя. И они соглашаются, даже не пугаются!“ Мария считает учеников своей самой большой радостью и вдохновением: „Я их самая большая поклонница! Я могла бы хвалить их всех в превосходной степени, потому что они просто замечательные“.
Мария считает, что класс – это ее сцена, на которой она может блистать. Интересующимся она советует обязательно попробовать профессию учителя и для начала пристроиться к кому-нибудь в качестве рабочей тени. „Это уже моя затертая фраза, но как учитель ты понимаешь, что твое сердце вмещает очень много людей. Настолько много, что в конце концов их невозможно сосчитать“, – радуется Мария. „Правда, бывают и трудные моменты, но прекрасные и замечательные их значительно перевешивают. Это действительно крутая профессия!“