На основе чего делается осознанный выбор будущей профессии?

Поддержку перед поступлением в университет могут оказать карьерные консультанты, которые профессионально помогают в принятии и осуществлении осознанных карьерных решений. Вот несколько советов от них, которые помогут выбрать специальность, соответствующую твоим интересам.

Ответ – ты сам

Хорошая новость в том, что ответы находятся внутри тебя: какие-то из них уже ясны, какие-то надо найти. В самопознании помогут грамотно поставленные вопросы. Для начала можно поразмыслить, какие темы тебе наиболее интересны. Какие дела дарят радость? Какие навыки и опыт уже есть? Еще один важный источник информации – твои способности и мечты. Найти себя могут помочь близкие, учителя, друзья, а также карьерные консультанты, которые помогут тебе проанализировать себя с различных точек зрения.

Информация заполняет (пугающие) пробелы

Подробно изучи описания специальностей на сайтах университетов и ответь на следующие вопросы:

Каковы условия поступления и соответствуешь ли ты им? Какие шаги надо предпринять для подготовки?

Когда подают заявление и другие необходимые документы? Какие вступительные экзамены или тесты надо сдать?

Каким был конкурс на выбранные тобой специальности в прошлом году? На какие специальности ты с большей вероятностью поступишь?

Стоит выбрать несколько специальностей, собрать о них информацию и сравнить их между собой. При этом продумай для себя запасной план, а еще лучше – несколько. Подробно ознакомиться с учебными программами Тартуского университета и условиями поступления и приема можно на сайте университета.

Полезно посетить Дни открытых дверей и информационные мероприятия вузов, принять участие в образовательных и информационных выставках. 6 июня состоится виртуальный информационный день Тартуского университета, на котором мы расскажем о поступлении в университет и поделимся советами для успешного кандидирования. Прошедший в начале марта увлекательный и содержательный День открытых дверей Тартуского университета можно посмотреть в записи .

Записи помогают