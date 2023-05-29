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29.05.2023, 10:06

На основе чего делается осознанный выбор будущей профессии?

 
ФОТО: Andero Kalju

Выбор специальности для продолжения обучения зачастую становится первым большим шагом на пути молодежи в самостоятельную жизнь, и от этого могут буквально дрожать коленки. С чего начать, как сориентироваться в потоке информации, кто поможет принять решение? Как совладать с чувствами, сопутствующими столь важной перемене в жизни? Вопрос, как найти свой путь в жизни, в определенные моменты встает перед каждым человеком.

Поддержку перед поступлением в университет могут оказать карьерные консультанты, которые профессионально помогают в принятии и осуществлении осознанных карьерных решений. Вот несколько советов от них, которые помогут выбрать специальность, соответствующую твоим интересам.

Ответ – ты сам

Хорошая новость в том, что ответы находятся внутри тебя: какие-то из них уже ясны, какие-то надо найти. В самопознании помогут грамотно поставленные вопросы. Для начала можно поразмыслить, какие темы тебе наиболее интересны. Какие дела дарят радость? Какие навыки и опыт уже есть? Еще один важный источник информации – твои способности и мечты. Найти себя могут помочь близкие, учителя, друзья, а также карьерные консультанты, которые помогут тебе проанализировать себя с различных точек зрения.

Информация заполняет (пугающие) пробелы

Подробно изучи описания специальностей на сайтах университетов и ответь на следующие вопросы:

  • Каковы условия поступления и соответствуешь ли ты им? Какие шаги надо предпринять для подготовки?

  • Когда подают заявление и другие необходимые документы? Какие вступительные экзамены или тесты надо сдать?

  • Каким был конкурс на выбранные тобой специальности в прошлом году? На какие специальности ты с большей вероятностью поступишь?

Стоит выбрать несколько специальностей, собрать о них информацию и сравнить их между собой. При этом продумай для себя запасной план, а еще лучше – несколько. Подробно ознакомиться с учебными программами Тартуского университета и условиями поступления и приема можно на сайте университета.

Полезно посетить Дни открытых дверей и информационные мероприятия вузов, принять участие в образовательных и информационных выставках. 6 июня состоится виртуальный информационный день Тартуского университета, на котором мы расскажем о поступлении в университет и поделимся советами для успешного кандидирования. Прошедший в начале марта увлекательный и содержательный День открытых дверей Тартуского университета можно посмотреть в записи.

Записи помогают

Полезно на протяжении всего процесса записывать мысли на бумагу, в компьютер или на телефон, чтобы потом, перечитывая, их можно было лучше оценить. Основные вопросы, на которые можно ответить:

  • Какой цели я хочу достичь?

  • Какие шаги я предприму для достижения цели? Что нужно сделать прежде всего?

  • Что меня поддерживает и что мешает?

  • Где и у кого я получу необходимую поддержку?

Создав первоначальный план, поделись им с кем-то из близких или с карьерным консультантом, который при необходимости поможет дополнить план действий. Вот ты и запланировал первые шаги – остальное придет уже дальше, с опытом. Верь, что ты сможешь, и ты уже на середине пути!

Не забывай беречь себя

В процессе выбора порой беспокоят неизвестность, страх и тревожность. Чтобы справиться с ними, можно по-разному поддерживать себя:

  • Продолжай привычную жизнь. Спи, ешь, двигайся, общайся!

  • Выдели время, чтобы обсудить свои мысли и чувства с близкими или с карьерным консультантом. Помни, что в такой же ситуации еще несколько тысяч молодых людей – возможно, ты найдешь среди них кого-то, с кем можно бмениваться мыслями. Не оставайся один на один со своей проблемой!

  • Разреши себе немного „повалять дурака“, то есть плодотворно бездельничать по примеру Фреда Юсси, чтобы мозг успевал обрабатывать собранную информацию и предлагать подходящие решения.

  • Будь дружелюбен к себе! Продолжение обучения после гимназии похоже на полное открытий путешествие, в котором может потребоваться изменить тропу или направление. Твоё решение необязательно должно быть твердым и неизменным.

  • Дари себе увлекательные моменты, которые взбодрят твой дух, например, гуляй на природе, слушай музыку, которая тебя расслабляет и радует, или погрузись в любимые книги.

Важные даты поступлений в Тартуский университет

  • Виртуальный инфодень Тартуского университета для поступающих 06 июня

  • Подача заявлений на эстоноязычные учебные программы первой ступени продлится с 12 по 28 июня

  • Подача заявлений на эстоноязычные программы магистратуры уже идет и продлится до 28 июня

  • Вступительные экзамены и оценка проходят с 30 июня по 9 июля, а результаты будут известны не позднее 10 июля

  • Первые решения о зачислении будут отправлены абитуриентам 11 июля

  • Подробная информация: https://ut.ee/et/astusisse

  • Консультационный центр Тартуского университета: https://ut.ee/et/sisu/karjaarinoustamine

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