На основе чего делается осознанный выбор будущей профессии?
Выбор специальности для продолжения обучения зачастую становится первым большим шагом на пути молодежи в самостоятельную жизнь, и от этого могут буквально дрожать коленки. С чего начать, как сориентироваться в потоке информации, кто поможет принять решение? Как совладать с чувствами, сопутствующими столь важной перемене в жизни? Вопрос, как найти свой путь в жизни, в определенные моменты встает перед каждым человеком.
Поддержку перед поступлением в университет могут оказать карьерные консультанты, которые профессионально помогают в принятии и осуществлении осознанных карьерных решений. Вот несколько советов от них, которые помогут выбрать специальность, соответствующую твоим интересам.
Ответ – ты сам
Хорошая новость в том, что ответы находятся внутри тебя: какие-то из них уже ясны, какие-то надо найти. В самопознании помогут грамотно поставленные вопросы. Для начала можно поразмыслить, какие темы тебе наиболее интересны. Какие дела дарят радость? Какие навыки и опыт уже есть? Еще один важный источник информации – твои способности и мечты. Найти себя могут помочь близкие, учителя, друзья, а также карьерные консультанты, которые помогут тебе проанализировать себя с различных точек зрения.
Информация заполняет (пугающие) пробелы
Подробно изучи описания специальностей на сайтах университетов и ответь на следующие вопросы:
Каковы условия поступления и соответствуешь ли ты им? Какие шаги надо предпринять для подготовки?
Когда подают заявление и другие необходимые документы? Какие вступительные экзамены или тесты надо сдать?
Каким был конкурс на выбранные тобой специальности в прошлом году? На какие специальности ты с большей вероятностью поступишь?
Стоит выбрать несколько специальностей, собрать о них информацию и сравнить их между собой. При этом продумай для себя запасной план, а еще лучше – несколько. Подробно ознакомиться с учебными программами Тартуского университета и условиями поступления и приема можно на сайте университета.
Полезно посетить Дни открытых дверей и информационные мероприятия вузов, принять участие в образовательных и информационных выставках. 6 июня состоится виртуальный информационный день Тартуского университета, на котором мы расскажем о поступлении в университет и поделимся советами для успешного кандидирования. Прошедший в начале марта увлекательный и содержательный День открытых дверей Тартуского университета можно посмотреть в записи.
Записи помогают
Полезно на протяжении всего процесса записывать мысли на бумагу, в компьютер или на телефон, чтобы потом, перечитывая, их можно было лучше оценить. Основные вопросы, на которые можно ответить:
Какой цели я хочу достичь?
Какие шаги я предприму для достижения цели? Что нужно сделать прежде всего?
Что меня поддерживает и что мешает?
Где и у кого я получу необходимую поддержку?
Создав первоначальный план, поделись им с кем-то из близких или с карьерным консультантом, который при необходимости поможет дополнить план действий. Вот ты и запланировал первые шаги – остальное придет уже дальше, с опытом. Верь, что ты сможешь, и ты уже на середине пути!
Не забывай беречь себя
В процессе выбора порой беспокоят неизвестность, страх и тревожность. Чтобы справиться с ними, можно по-разному поддерживать себя:
Продолжай привычную жизнь. Спи, ешь, двигайся, общайся!
Выдели время, чтобы обсудить свои мысли и чувства с близкими или с карьерным консультантом. Помни, что в такой же ситуации еще несколько тысяч молодых людей – возможно, ты найдешь среди них кого-то, с кем можно бмениваться мыслями. Не оставайся один на один со своей проблемой!
Разреши себе немного „повалять дурака“, то есть плодотворно бездельничать по примеру Фреда Юсси, чтобы мозг успевал обрабатывать собранную информацию и предлагать подходящие решения.
Будь дружелюбен к себе! Продолжение обучения после гимназии похоже на полное открытий путешествие, в котором может потребоваться изменить тропу или направление. Твоё решение необязательно должно быть твердым и неизменным.
Дари себе увлекательные моменты, которые взбодрят твой дух, например, гуляй на природе, слушай музыку, которая тебя расслабляет и радует, или погрузись в любимые книги.