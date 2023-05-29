Космическая девушка, полюбившая физику

Такие проекты постоянно углубляют мой интерес к космосу и технологиям и повышают ценность учебы. Так я и стала девушкой, которая решила учиться в FKM и вне занятий работает над проектами космических технологий. Дополнительным стимулом поступить в FKM стал профессиональный промодень „Maailmapildist eduni“ (От мировоззрения к успеху), на котором были представлены лаборатории института физики и химии и можно было послушать вдохновляющие выступления студентов и ученых. На самом деле такой карьерный день проходит каждый год, и этой весной, в начале мая, нас ждет такое же грандиозное событие для новых желающих! В дополнение к мероприятию я два раза становилась „студенческой тенью“. Это действительно хорошая возможность, которую я рекомендую всем гимназистам. В целом, если говорить о рекомендациях, я советую использовать как можно больше возможностей в гимназии и на первом курсе университета. Сразу после поступления в университет я решила, что хочу активно заниматься и своей специальностью, поэтому вступила в Эстонское общество студентов-физиков и общество студентов-химиков Тартуского университета. В начале учебного года я услышала, что в совместной рабочей группе двух обществ не хватает руководителя группы. Да, у первокурсника сначала может не хватить смелости рассматривать такую ​​позицию. Кто знает, может быть, студенты старших курсов не будут воспринимать меня достаточно серьезно, или управление группой — такая ответственная работа, что придется посвящать ей несколько часов каждый день. Какое-то время я колебалась, но после рациональных рассуждений поняла, что это всего лишь страхи, которые мешают мне выйти из зоны комфорта. Итак, в октябре я стала лидером группы, а все эти страхи так и остались всего лишь нереализованными страхами. Помимо академической части университетская стезя предлагает так много возможностей для саморазвития, что нужно просто набраться смелости и сказать „да“. Вы еще успеете в своей жизни сказать „нет“, например, когда останется менее пяти часов на сон, а сроки будут поджимать. Быть руководителем рабочей группы — это один из способов научиться лучше выражать себя, но, конечно же, больше всего ты развиваешься в этой области во время реальных выступлений. Поэтому еще один совет для всей университетской семьи — взять в осеннем семестре предмет под названием Teadus aineloengutes (наука в предметных лекциях). Благодаря этому предмету каждый может присоединиться к такой замечательной мобильной лаборатории, как Teadusbuss (научный автобус). Это группа студентов, у которых есть возможность и ресурсы для организации образовательного научного театра в школах и на мероприятиях. Если бы я не присоединилась к научному автобусу, я, вероятно, никогда бы не соприкоснулась бы с таким веществом как тетраиодомеркурат меди (I). Но чтобы не пропала таинственность, я не буду сейчас объяснять более подробно.