Космическая девушка, полюбившая физику
Привет! Я Агнес, студентка первого курса бакалавриата по физике, химии и материаловедению (FKM). Свежее мясо, или как там теперь говорят про первокурсников в университете. Решение поступить в Тартуский университет на эту специальность пришло относительно естественно. Ведь уже с начальной школы я интересовалась астрономией, а в гимназии стала большой поклонницей космических технологий.
Отчетливо помню, как во время вступительного собеседования в Пылваской гимназии я сказала тогдашнему директору Ало Сави: „Я ненавижу физику, но люблю космос“. Да… электричество меня не особо интересовало. Но со временем явно что-то изменилось. А именно, в одиннадцатом классе в качестве практической работы мы с подругой решили создать образовательный подкаст на тему астрономии. Подумала, что, если меня что-то интересует более глубоко, почему бы не заняться этим и вне школы. Если кому-то нравится играть в теннис, он идет и ищет место, где сможет тренироваться. Если кто-то любит играть на музыкальном инструменте, следующим логичным выбором будет группа или музыкальная школа. Что сделала я? Я по Facebook связалась с Тартуской обсерваторией, которая на самом деле находится в Тыравере. Представляете?! И вот наконец мы подошли к причине, почему я вообще пишу этот блог. Благодаря этому общению в Facebook я попала в такую классную команду, как ESTCube.
Команда состоит из интересующихся космосом студентов, преподавателей и ученых обсерватории, а основной целью проекта является разработка наноспутников. ESTCube-1 был первым эстонским спутником, благодаря которому Эстонию называют космической страной. Спутник вышел на орбиту в 2013 году и, к сожалению, все еще там, потому что во время подъема часть спутника сломалась, а плазменный тормоз, который должен был вернуть спутник с орбиты примерно через пять лет, не сработал. Плазменный тормоз — это более новая технология борьбы с космическим мусором, потому что спутники обычно остаются на околоземной орбите от двадцати пяти до пятидесяти лет, и риск столкновения спутников друг с другом или с космическим мусором возрастает в геометрической прогрессии. Я присоединилась к команде ESTCube в одиннадцатом классе во время разработки ESTCube-2, который больше и мощнее первого одноблочного спутника. ESTCube-2 — это трехблочная установка, и одна из ее основных целей — испытание того самого плазменного тормоза на низкой околоземной орбите. Мы имеем дело с двухполярным экспериментом: с одной стороны — электрический солнечный парус, с другой — плазменный тормоз.
ESTCube
Время запуска спутника в настоящий момент неизвестно из-за неудачного полета ракеты Vega C, но, вероятно, ESTCube-2 выйдет на орбиту во второй половине 2023 года. ESTCube научил меня многому. За пару месяцев девочка, которая не любила физику, но любила космос, превратилась в девочку, увлеченную физикой. Помимо программирования и паяния, члены команды сталкиваются с кучей проблем, которые поначалу кажутся непреодолимыми. Кто бы мог подумать, что функционирование спутника включает в себя так много мелких аспектов, за которыми нужно следить? Отсюда немного странный вопрос — задумывались ли вы когда-нибудь, как должна работать навигационная система спутника, вращающегося вокруг Луны? По теории, для позиционирования Луна, Земля и Солнце должны быть видны одновременно, а у нас есть такие явления, как затмения... Я полагаю, вы об этом раньше не задумывались. :) И я тоже!
Вдобавок к команде ESTCube, я в это же время присоединилась к проекту Venus Life Finder. Это команда под руководством Массачусетского технологического института, цель которой — определить, может ли существовать жизнь на ближайшей к нам планете Венере. В этом участвует и Тартуский университет: командой доцента кафедры космических технологий Михкеля Паюсалу был создан прототип датчика кислотности. Этот датчик используется для определения кислотности облачных слоев Венеры, потому что из-за более низкой температуры именно там существует наибольшая вероятность жизни микроорганизмов. В ходе этого проекта и мне удалось сделать первоначальный прототип датчика кислотности. Мы измеряли резисторы и спектры разных светодиодов, паяли, собирали спектрометр, делали светящуюся слизь из обрезков и много чего еще интересного.
Venus Life Finder
Благодаря обсерватории я смогла взять интервью у ученых как для своего подкаста, так и в рамках карьерного дня „Karjääriredel viib kosmosesse“ (Карьерная лестница ведет в космос). Еще мне удалось провести отличный мастер-класс в научной дружине, где вместе с Лайлой Каазик я смогла рассказать молодежи о Венере и показать, как сделать флуоресцентный рН-чувствительный пигмент. Если нанести его на стеклянную пластину, возбудить ультрафиолетовым излучением, а затем, в свою очередь, нанести на пластину каплю какого-нибудь вещества, то цвет капли дает нам информацию о кислотности этого вещества. Золотое правило здесь заключается в том, что чем синее капля, тем кислее вещество.
Такие проекты постоянно углубляют мой интерес к космосу и технологиям и повышают ценность учебы. Так я и стала девушкой, которая решила учиться в FKM и вне занятий работает над проектами космических технологий. Дополнительным стимулом поступить в FKM стал профессиональный промодень „Maailmapildist eduni“ (От мировоззрения к успеху), на котором были представлены лаборатории института физики и химии и можно было послушать вдохновляющие выступления студентов и ученых. На самом деле такой карьерный день проходит каждый год, и этой весной, в начале мая, нас ждет такое же грандиозное событие для новых желающих! В дополнение к мероприятию я два раза становилась „студенческой тенью“. Это действительно хорошая возможность, которую я рекомендую всем гимназистам. В целом, если говорить о рекомендациях, я советую использовать как можно больше возможностей в гимназии и на первом курсе университета. Сразу после поступления в университет я решила, что хочу активно заниматься и своей специальностью, поэтому вступила в Эстонское общество студентов-физиков и общество студентов-химиков Тартуского университета. В начале учебного года я услышала, что в совместной рабочей группе двух обществ не хватает руководителя группы. Да, у первокурсника сначала может не хватить смелости рассматривать такую позицию. Кто знает, может быть, студенты старших курсов не будут воспринимать меня достаточно серьезно, или управление группой — такая ответственная работа, что придется посвящать ей несколько часов каждый день. Какое-то время я колебалась, но после рациональных рассуждений поняла, что это всего лишь страхи, которые мешают мне выйти из зоны комфорта. Итак, в октябре я стала лидером группы, а все эти страхи так и остались всего лишь нереализованными страхами. Помимо академической части университетская стезя предлагает так много возможностей для саморазвития, что нужно просто набраться смелости и сказать „да“. Вы еще успеете в своей жизни сказать „нет“, например, когда останется менее пяти часов на сон, а сроки будут поджимать. Быть руководителем рабочей группы — это один из способов научиться лучше выражать себя, но, конечно же, больше всего ты развиваешься в этой области во время реальных выступлений. Поэтому еще один совет для всей университетской семьи — взять в осеннем семестре предмет под названием Teadus aineloengutes (наука в предметных лекциях). Благодаря этому предмету каждый может присоединиться к такой замечательной мобильной лаборатории, как Teadusbuss (научный автобус). Это группа студентов, у которых есть возможность и ресурсы для организации образовательного научного театра в школах и на мероприятиях. Если бы я не присоединилась к научному автобусу, я, вероятно, никогда бы не соприкоснулась бы с таким веществом как тетраиодомеркурат меди (I). Но чтобы не пропала таинственность, я не буду сейчас объяснять более подробно.
Robotont
В конце гимназии можно также подать заявку на участие в программе „Talendid Tartusse“ (Таланты — в Тарту), предлагающей ряд проектов, к которым могут присоединиться первокурсники. Так как я открыла в себе страсть к миру технологий, то выбрала исследовательский проект Robotont (робот-призрак). В ходе проекта в Тартуском университете разрабатывается робот с омни-колесами, который обеспечивает платформу для обучения и исследований в области робототехники. Мне и двум другим студентам была поставлена задача разработать такого робота, который в дополнение к ровной поверхности мог бы преодолевать холмы из гравия, равные своему размеру. Это безумно увлекательно! Считаю, что пока у меня есть время и ресурсы, я хочу получать новый опыт и знания. Призываю всех принимать участие в проектах внутри и за пределами университета!