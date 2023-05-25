Алиев заявил в Москве о возможности мирного соглашения с Арменией и поспорил с Пашиняном

„Есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана“, - цитируют российские агентства слова Алиева, сказанные в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на том же заседании заявил, что „Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений“.

„Очень важный вопрос в этом контексте - о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха. И в рамках международного механизма я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный и конструктивный диалог между Баку и Степанакертом“, - сказал он.

Как сообщает „Интерфакс“ и журналисты других СМИ, которые присутствовали на заседании, в самом начале встречи Алиев и Пашинян вступили в спор и обменялись критическими комментариями.

Алиев упомянул проект Зангезурского коридора - дороги, которая соединит Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой.

Пашинян обратил внимание, что Алиев „использовал выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении“.

Алиев в ответ заметил, что никаких территориальных претензий к Армении у Азербайджана нет, а использование им слова „коридор“ не является посягательством на чью-то территорию, поскольку является международным термином.

Премьер-министр Армении также заявил, что Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, но со стороны Азербайджана остается незаконно заблокированным.

Алиев отверг эти претензии и заявил, что азербайджанский КПП находится в 20 метрах от КПП российских миротворцев и не препятствует движению.

В четверг в Москве должны пройти трехсторонние переговоры с участием Алиева, Пашиняна и российского президента Владимира Путина.