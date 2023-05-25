Житель Санкт-Петербурга провез контрабандой из Эстонии 7,5 кг золотых украшений

Украшения были обнаружены сотрудниками российской таможни в технологической полости под передним пассажирским сиденьем автомобиля, сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что у мужчины были сообщники.

Такие действия в соответствии с Уголовным кодексом РФ квалифицируются как незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, а также как уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате за данное количество ювелирных изделий должна была составить более 5 млн. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суду он пояснил, что бывая часто в Латвии, обратил внимание, что имеется возможность приобрести в Латвийской Республике ювелирные изделия дешевле, чем в России. В связи с чем, решил приобрести в Латвии ювелирные изделия для дальнейшей продажи в России и начал искать возможность к этому. Нашел „нужных“ людей и приступил к воплощению своего замысла.

Все изъятое золото приговором суда конфисковано и обращено в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.



