Скандал в Литовской католической церкви: молодой человек заявил о сексуальных отношениях со священником

Но об этой истории никто мог и не узнать – 19-летний юноша три дня назад попал за решетку. Но об этой истории портал рассказывает в другой публикации. На этот раз – почему Мантас оказался за решеткой и какими были его отношения с канцлером Вильнюсской епархии.

Эта „дружба“ дорого стоила ксендзу – когда Мантас „подарил“ себе 7000 евро со счета Паликши, тот обратился в полицию. Полиция задержала Мантаса, тогда и всплыла на поверхность история связи со священником. Полиция обыскала дом Паликши и предъявила ему обвинения.

Священника привлекли к уголовной ответственности за принуждение к сексу несовершеннолетнего лица. Кроме того, в планшете Ipad у священника полиция нашла 13 видео с сексуальными сценами с использованием детей 14-18 лет. За это священник также был привлечен к ответственности.

Расследование было начато даже без заявления Мантаса – он просто был вызван на допрос и там рассказал, что забрал у священника деньги из мести.

„Я мстил Пакикше, поскольку он не раз сексуально использовал меня, когда мне было 15 лет, принуждал к сексу, а чтобы я молчал, платил мне деньги, и заставлял продолжать отношения, переводил деньги за секс и молчание, он хотел, чтобы об этом никто не знал“, – сказано в протоколе допроса Мантаса, который получил Delfi.lt.

Расследование длилось почти год, однако в конце прокуратура решила снять со священника подозрения за сексуальное насилие. Также постановили, что невозможно доказать факт принуждения к половым сношениям, якобы у юноши со священником были хорошие отношения, он не раз давал юноше деньги. О том, что расследование прекращено, Мантас даже не знал.

„Полиция обещала все выяснить, но я уже тогда не очень верил им, поскольку речь шла о человеке при деньгах“, – сказал юноша.