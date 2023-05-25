ЧМ по хоккею 2023: швейцарец с русскими корнями не сможет помочь сборной из-за болезни

Финский журналист написал в Твиттере, что швейцарский хоккеист с российскими корнями Денис Мальгин пропустит игру с Германией из-за болезни.

26-летний форвард „Колорадо“ и сборной Швейцарии, хоть и родился в этой стране и является ее гражданином, по происхождению русский. Его отец Альберт был хоккеистом в Советском Союзе, начинал карьеру в Перми, однако в самом начале 1990-х из воскресенского „Химика“ уехал в швейцарскую лигу, где играл до середины 2000-х. В 1997-м в Ольтене, где надолго осел Альберт, родился и Денис.

Альберт Мальгин в одном из интервью заявил, что Денис хотел выступать за Россию, но были контакты с федерацией, что-то в итоге так и не сложилось.

В четвертьфинале Швейцария в данный момент играет вничью с Германией (1:1).

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