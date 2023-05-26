„Я не сомневаюсь, что это политически мотивированное решение“: латвийские власти идут против СМИ?

По словам главного редактора RUS TVNET Эрики Сташкевич, которая принимала участие в упомянутом эфире, вчерашнее заявление главы мегарегулятора о том, что они не будут отменять это решение, звучит крайне тревожно. При этом она отметила, что говорить о цензуре в Латвии пока рано.

„Я думаю, что преждевременно делать выводы о том, что в Латвии появилась цензура. Мы сделаем все, чтобы в Латвии такого не произошло. Это очень тревожный прецедент, и это уже как снежный ком третий день развивается. Я надеюсь, что судебным процессом и той активной поддержкой, с которой выступили все общественные организации, мы добьемся того, чтобы в Латвии не было цензуры. Мы впервые сталкивается с такой дикой ситуацией и все еще пребываем в легком изумлении. Мы не ожидали, что штраф будет настолько суровым, а его аргументация - настолько абсурдной. Мы - честные и открытые, будем бороться за свою репутацию и свободу слова в том числе.

Я в прямом эфире спрашиваю у политика, какого кандидата в президенты он поддерживает. И отвечая на этот вопрос, политик первым вбрасывает это слово. Я потом это слово произношу два раза, цитируя его и уточняя сам вопрос. Позже я его одергиваю и говорю, что это спекуляция, а не свершившийся факт. Постоянно задаю ему наводящие вопросы , развиваю эту тему, которую он сам предложил и навязывает нам как очень важную для него. Я пытаюсь раскрыть героя, чтобы он рассказал, что же он сможет сделать в рамках такой животрепещущей для него темы. Никаких отсылок, неправильных трактовок в этом эфире не звучит, идет конфронтация мнений - моего и этого политика.

Сейчас нам говорят, что штраф был не за это слово, но увидев эти документы, не остается сомнений, что дело было в этом, а дальше это уже обыграли - а нем 94 раза это слово употребляется. Все три эксперта, которые там представлены, анализируют именно это слово“.