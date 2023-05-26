„Я не сомневаюсь, что это политически мотивированное решение“: латвийские власти идут против СМИ?
22 мая Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал латвийское медиа TVNET GRUPA на 8500 евро за использование слова „депортация“ по отношению к русскоязычному населению страны в прямом эфире.
По словам главного редактора RUS TVNET Эрики Сташкевич, которая принимала участие в упомянутом эфире, вчерашнее заявление главы мегарегулятора о том, что они не будут отменять это решение, звучит крайне тревожно. При этом она отметила, что говорить о цензуре в Латвии пока рано.
„Я думаю, что преждевременно делать выводы о том, что в Латвии появилась цензура. Мы сделаем все, чтобы в Латвии такого не произошло. Это очень тревожный прецедент, и это уже как снежный ком третий день развивается. Я надеюсь, что судебным процессом и той активной поддержкой, с которой выступили все общественные организации, мы добьемся того, чтобы в Латвии не было цензуры. Мы впервые сталкивается с такой дикой ситуацией и все еще пребываем в легком изумлении. Мы не ожидали, что штраф будет настолько суровым, а его аргументация - настолько абсурдной. Мы - честные и открытые, будем бороться за свою репутацию и свободу слова в том числе.
Я в прямом эфире спрашиваю у политика, какого кандидата в президенты он поддерживает. И отвечая на этот вопрос, политик первым вбрасывает это слово. Я потом это слово произношу два раза, цитируя его и уточняя сам вопрос. Позже я его одергиваю и говорю, что это спекуляция, а не свершившийся факт. Постоянно задаю ему наводящие вопросы , развиваю эту тему, которую он сам предложил и навязывает нам как очень важную для него. Я пытаюсь раскрыть героя, чтобы он рассказал, что же он сможет сделать в рамках такой животрепещущей для него темы. Никаких отсылок, неправильных трактовок в этом эфире не звучит, идет конфронтация мнений - моего и этого политика.
Сейчас нам говорят, что штраф был не за это слово, но увидев эти документы, не остается сомнений, что дело было в этом, а дальше это уже обыграли - а нем 94 раза это слово употребляется. Все три эксперта, которые там представлены, анализируют именно это слово“.
Эрика Сташкевич отмечает, что независимыми экспертами в этом деле выступали Музей оккупации, Центр общественной памяти и Национальный архив. Она недоумевает, почему не была привлечена Ассоциация журналистов или эксперты в области медиаэтики.
NEPLP ссылается на то, что мы нарушили закон, за соблюдением которого эта организация как раз и следит - в частности, пункт, который подразумевает, что журналист должен быть точным, объективным, профессиональным, нейтральным. В таком случае давайте разбирать, насколько профессионально мы себя ведем, точно ли раскрываем тему. Это ведь была дискуссионная передача в прямом эфире, которая не была посвящена теме, в которой нас обвиняют. Мы уже сбиты с толку, в чем нас обвиняют, поэтому нужна третья сторона - суд, который разберется“.
Сташкевич говорит, что такие прецеденты волей-неволей подводят журналистов к самоцензуре, потому что появляется понимание, что есть какие-то слова, люди, темы, в которых можно быть не до конца корректным, не до еонуа что-то пояснить и получить штраф в 8500 евро. „Конечно, это то, чего добивается мегарегулятор - чтобы мы включили самоцензуру, - считает Сташкевич. - Это может закончиться тем, что журналисты будут понимать, что лучше с кем-то не говорить, какие-то темы не поднимать и быть тише“.
„Если мы выплатим наложенный штраф и возьмем на себя ответственность в полном объеме, то это дело станет прецедентом юридической цензуры“
По просьбе RusDelfi ситуацию прокомментировал главный редактор TVNET GRUPA Том Островскис. Он отметил, что решение NEPLP будет обжаловано в суде.
„Честно говоря, я не сомневаюсь, что это политически мотивированное решение, направленное на подыгрывание праворадикальной правящей партии, имеющей рычаги влияния на управляющий СМИ орган NEPLP. Нехватка компетентных специалистов в области СМИ в правлении NEPLP играет им на руку при манипулировании NEPLP.
Это - способ сообщить всем СМИ в Латвии, что выпуски новостей на русском языке станут недопустимы. Кроме того, в Министерстве культуры есть план действий по ликвидации к 2026 году всех русскоязычных новостных отделов в государственных СМИ (некоммерческих).
Что произошло?
22 мая 2023 года NEPLP (Национальный совет по электронным средствам массовой информации) наложил штраф на медиакомпанию TVNET GRUPA. Сумма: 8 500 евро.
В решении упоминается только одно: NEPLP утверждает, что слово „депортация“ было использовано ненадлежащим образом в нашем интервью RusTVNET LIVE с депутатом Сейма (парламента) Алексеем Росликовым об изменениях в иммиграционном законодательстве Латвии.
Подробнее о решении
NEPLP убежден, что слово „депортация“ следует использовать только в контексте исторического значения, т. е. советских депортаций из Латвии в 1941/1949 годах в ГУЛАГ в Сибири. Другие интерпретации этого конкретного слова „депортация“ не допускаются публично, поэтому NEPLP считает неправильным их использование в интервью в прямом эфире. Это - основа аргументации, написанной черным по белому в решении NEPLP. Несмотря на то, что интервью было посвящено иммиграционному законодательству Латвии и никоим образом и ни в какой форме не упоминало/отражало какие-либо депортации в советское время.
Стоит отметить, что ни содержание, ни формат нашего интервью с одиозным политиком не нарушали законов и правил, обязательных для исполнения всеми латвийскими медиакомпаниями. Этический кодекс журналистов TVNET также не был нарушен – ни разжигания ненависти к иностранцам/мигрантам, ни скрытых или явных провокаций со стороны журналистов или политиков и т.д.
Последствия решения NEPLP, если его не оспаривать
Если мы выплатим наложенный штраф и возьмем на себя ответственность в полном объеме, то это дело станет прецедентом юридической цензуры со стороны медиа-регулятора NEPLP для всех СМИ в Латвии. Кроме того, в случае его принятия, NEPLP мог бы ввести в действие законное требование к журналистам о самоцензуре - дважды думать, прежде чем брать интервью у какой-либо значимой персоны во избежание использования „неуместных“ слов. Это явное нарушение закона, который регулирует NEPLP.
Поэтому я решил на следующий день опубликовать редакционную статью, чтобы подчеркнуть неизбежные опасности, которые принесет дело NEPLP, если оно будет выиграно. Статья получила огромный резонанс в медиапространстве и в политическом спектре. Моя публикация получила громкую и безраздельную поддержку со стороны известных медиаэкспертов и медиаорганизаций, Ассоциации журналистов, Центра журналистских расследований, Балтийского центра передового опыта в области СМИ и т. д. и даже некоторых политиков в парламенте. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил поддержку нашему делу, публично потребовав немедленных объяснений от NEPLP. Также я позвонил главному редактору Delfi.lv Филипсу Ластовскису и предложил полностью опубликовать мою статью, что они и сделали в знак профессиональной солидарности, это очень ценно.
Свобода слова — это универсальная ценность, которую следует беречь и за которую стоит яростно борться — это основа независимости СМИ в истинно демократических странах. Этот конкретный случай является компетенцией Совета по профессиональной этике журналистов, который должен оценить возможные ошибки в конкретном интервью, если таковые имеются, но в этом случае штраф не должен накладываться на основании бессмысленной аргументации руководящим органом NEPLP.
Демократия не исчезает с громким взрывом, она умирает в тишине, крошечными шагами, предпринимаемыми субъектами в пользу некоторых правящих политических партий (в данном случае — правых радикалов политического спектра)“.