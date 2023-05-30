ВИДЕО | Ландшафтный архитектор о том, как сохранить и расширить парки Зеленой столицы

„Конечно, мы все хотим в идеале раскидистые каштаны, как на улице Техника, они дают много тени, но не везде помещаются такие большие деревья – иногда из-за коммуникаций, иногда из-за близко стоящих домов, – говорит ландшафтный архитектор Лидия Зарудная. – Большие деревья дают больше тени, но важно чтобы деревья были разного уровня, и тогда они создают барьер от шума. Из небольших пространств создается единая зеленая сеть, которая помогает жителям более комфортно перемещаться по городу“.

Очень много зависит от коммуникаций – подчеркивает ландшафтный архитектор. И с этим тоже можно работать: например, в новых районах рассчитывать, чтобы трассы шли не под газонами, а под тротуарами или проезжей частью, - благодаря этому вокруг можно сажать деревья. Если не будет ограничений на уровне городского планирования – скажем, обязательных 20, 30 или 40 процентов озеленения, то в длительной перспективе у нас будет меньше зелени, отмечает Лидия Зарудная.

Смотрите в видео все подробности о том, почему реконструируя жилые дома важно сохранять и по возможности расширять зеленую зону, а также связывать зеленые зоны города в единую сеть.

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