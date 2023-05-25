Правда ли, что в Польше зафиксировали скачок радиации из-за взорванных в Украине снарядов с обеднённым ураном?

14 мая российские Telegram-каналы стали публиковать посты про повышение радиационного фона в украинском городе, утверждая, что это произошло именно из-за взрыва боеприпасов с обеднённым ураном. Блогеры ссылались на украинский портал SaveEcoBot, замеряющий уровень радиации. „ Российская газета » писала, что с 12 мая в районе Хмельницкого „наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозиверт до 140-160 нанозиверт“.

13 мая, через несколько часов после российской атаки, в соцсетях появилось видео мощного взрыва в Хмельницком.

О поставках Украине снарядов с обеднённым ураном Великобритания сообщила в марте 2023 года. Россия в ответ на это выразила своё возмущение: президент Владимир Путин пообещал ответить на то, что „коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом“, а глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в нарушении гуманитарного права. При этом, обеднённый уран серьёзного ущерба сам по себе не наносит ни человеку, ни окружающей среде, подобное оружие входит в арсенал многих армий мира, в том числе и российской.

Первые сообщения о повышенном радиационном фоне появились после российского ракетного удара по городу Хмельницкий в ночь на 13 мая. Российское министерство обороны ограничилось лаконичным комментарием, сообщив , что уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Власти Хмельницкого рассказали , что в результате удара пострадали сотни домов, как многоэтажных, так и частных. Удар по объекту рядом с городом нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре, заявил мэр Хмельницкого Александр Симчишин. О том, что на складе якобы находились боеприпасы с обеднённым ураном, ни российские, ни украинские официальные лица не упоминали. В условиях военных действий ни подтвердить, ни опровергнуть эти утверждения не представляется возможным.

О радиоактивной угрозе Николай Патрушев говорил 19 мая 2023 года на совещании в Сыктывкаре. По его словам, к такому результату привело попадание российских ракет в склад под Хмельницким, где хранились поставленные союзниками Украины снаряды с обеднённым уран ом. „Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации“, — заявил Патрушев. 17 мая, за два дня до выступления секретаря Совбеза РФ, о росте радиации в Польше писали крупные российские СМИ: например, „ Комсомольская правда », „ Царьград », „ Московский комсомолец », „ Аргументы и факты », телеканал „360“ .

15 мая Telegram-канал „Война Миров Z“ предположил , что вскоре попавшие в атмосферу из-за взрыва в Хмельницком радиоактивные частицы могут достичь территории Польши. На следующий день, 16 мая, это предположение стало утверждением, причём со ссылкой на данные польских специалистов. Самый ранний пост, который удалось найти „Проверено“ — запись в Telegram-канале „ Направленец по Украине » (9,8 тысяч просмотров) в 17:30 по московскому времени. Автор поста утверждал, что накануне (то есть 15 мая) в польском городе Люблин измерительные приборы зафиксировали резкое повышение уровня висмута в 6-7 раз. А висмут, пояснялось в публикации, это „продукт распада обедненного урана, используемого в боеприпасах“. В течение вечера 16 мая пост вместе со скриншотом сначала разошёлся по Telegram-каналам со сравнительно небольшой аудиторией, а затем его опубликовал в своём канале Яков Кедми, постоянный гость программ на российских федеральных телеканалах. Запись в Telegram-канале Кедми прочитали 1,8 миллиона пользователей, на этот пост как на первоисточник ссылались и некоторые СМИ .

Единственная часть Украины, где мощность эквивалентной дозы гамма-излучения значительно превышает норму — районы в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС, загрязнённые радиацией после аварии 1986 года. По данным того же SaveEcoBot, этот показатель достигает там 5544 нЗв/год (5,54 мкЗв/год).

Резкого скачка при этом наблюдатели не зафиксировали. Более того, допустимой мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения считается 300 нЗв/год (0,3 мкЗв/год), а нормой — 150 нЗв/год (0,15 мЗв/год). Например, в центре Москвы, по данным входящего в структуру „Росатома“ ФГУП „Радон“, этот показатель в зависимости от района колеблется от 70 до 160 нЗв/год (от 0,07 до 0,16 мкЗв/год).

Самое высокое значение за последнее время было отмечено в Хмельницком вечером 19 мая, когда радиационный фон достигал 157 нЗв/год (0,15 мкЗв/год).

Если отбросить некоторые неточности формулировок (правильно было бы указать гамма-излучение в нанозиверт на единицу времени), изменение радиационного фона соответствует данным украинского сайта. Например, 13 мая, когда был нанесён ракетный удар, приборы зафиксировали радиационный фон в 149 нанозиверт/год (0,14 микрозиверт/год).

Как и в случае с мониторингом радиационного фона в Хмельницком, источник публикаций в Telegram настоящий: это данные Люблинского университета имени Марии Склодовской-Кюри.

15 мая и правда наблюдалось повышение радиационного фона в городе относительно средних данных за неделю.

Кроме того, 15 мая было действительно зафиксировано и повышение уровня висмута (на графике — красного цвета).

Но если задать более протяжённый временной период (например, месяц), то таблица излучения изотопов выглядит совсем иначе.

А на графике за год (с 22 мая 2022 года по 22 мая 2023 года) „резкий скачок“, произошедший 15 мая 2023 года, и вовсе выглядит незначительным.

17 мая университет имени Марии Склодовской-Кюри опубликовал подробное объяснение повышению уровня висмута в атмосфере. Как уверяют сотрудники университета, ведущие наблюдение, это естественное явление, которое вызвано осадками. „Висмут-214, образующийся в результате распада поднимающегося из-под земли газообразного радона, перехватывается падающими каплями воды, что приводит к увеличению интенсивности излучения вблизи поверхности почвы“, — говорится в сообщении университета. Там отмечают, что это естественное явление, и сопутствующий ему рост радиационного фона не наносит существенный ущерб здоровью.

Нуклид висмут-214 — это результат распада урана-238, который, в свою очередь, попадает в воздух из почвы. Повышенное содержание урана-238 в природе обусловлено сжиганием древесного угля. В воздухе висмут-214 содержится в виде аэрозолей и пыли, а концентрация нуклида зависит от направления ветра и осадков. Главный вывод, к которому приходят специалисты, таков: изменения радиоактивности висмута-214 зависят от погодных условий в исследуемой местности.

В тот же день, 17 мая, с аналогичным заявлением выступило и Национальное агентство по атомной энергии Польши: уровень радиации в стране находится в пределах нормы, он не опасен для здоровья людей и окружающей среды, а повышенное содержание висмута в воздухе объясняется природными факторами.

С этими выводами согласен и российский учёный Борис Жуйков, заведующий изотопным комплексом Института ядерных исследований РАН. Он назвал сообщения о „надвигающемся на Европу радиоактивном облаке“ фейком. Жуйков пояснил, что в обеднённом уране не могут содержаться висмут-210 или висмут-214, как, впрочем, и в чистом уране-238. „Нужны многие тысячи лет, чтобы висмут-210 или висмут-214 накопился в чистом уране-238. Эти радионуклиды в атмосфере могут появиться из урана, находящегося в природе“, — объясняет учёный. Кроме того он обращает внимание, что радиотоксичность этих изотопов висмута невысока, их концентрация в воздухе на много порядков ниже предельно допустимой. В свою очередь, токсичность самого урана не выше, чем у ртути или свинца, и он действительно вреден в том случае, если уран принимать внутрь.

Таким образом, сообщения о радиоактивном облаке, которое якобы образовалось после взрыва склада с боеприпасами в Украине и теперь движется в сторону Европы, не соответствует действительности. Данные измерительных приборов, как в Украине, так и в Польше, не позволяют говорить о каком-либо значимом скачке радиационного фона.

Итог: Неправда