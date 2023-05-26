Самое-самое Вырумаа порадует природными рекордами и уникальной культурой

Роллеры и лыжники могут передвигаться по тропам здоровья Выру-Кубия и Центра отдыха и спорта Хаанья . В этих местах есть и беговые, и пешеходные дорожки. В Центре отдыха и спорта Хаанья можно арендовать помещения, чтобы, кроме активной деятельности, проводить также семинары и дни рождения. Активные спортсмены могут принять участие в Вырумааской серии забегов и походов, состоящей из 12 этапов. На всех этапах есть забег, поход и забег для малышей, так что каждый найдет что-то для себя. В Вырумаа ценят активное движение. И многие предприятия поощряют участие в спортивных мероприятиях.

Любители природы и спорта могут освежить свои ощущения на лесных, пешеходных и спортивных тропах. В походах на природе больше шансов встретить идущего с юга северного оленя, чем другого человека. По болоту Лухасоо проходит уникальная пешеходная тропа, частично покрытая дощатым настилом. Особенно красивый вид открывается оттуда ранним утром. Восходящее солнце золотит озеро Мустъярв, медленно поднимается туман. Незабываемое зрелище на долгие времена. Утро и вечер там точно достойны фотографирования. Возле болота Лухасоо также есть лесные хижины, где можно переночевать.

Многочисленные туристические хутора, возможности для купания, прогулки на лодках, катание на лошадях, ярмарки, бани, лыжные трассы, выруский язык – вот лишь несколько ключевых слов, характеризующих уезд Вырумаа. Семейные парки, музеи и зоопарки предлагают радость открытий как взрослым, так и детям.

У смельчаков есть возможность искупаться в самом глубоком озере Эстонии – Рыуге Сууръярв, глубина которого целых 38 метров, она сравнима с длиной самого большого животного в мире, синего кита. Здесь извиваются Выханду, самая длинная река Эстонии, и Пиуза, река с самым большим перепадом высот. На берегу реки Пиуза встречаются живописные обнажения песчаника, из которых самое высокое в Эстонии – стена Хярма-Мяэмине. В Урвасте растет самый толстый в Эстонии дуб Тамме-Лаури. Самая южная вершина Эстонии тоже находится в Вырумаа, в поселке Наха.

Помимо красивейшей природы и спорта, Вырумаа отличается культурным богатством, где встречаются два самобытных культурных пространства – культуры выру и сету. Для местных жителей характерна четкая культурная идентичность и чувство своих корней. Вырусцы с гордостью продолжают обычаи предков и говорят на выруском или сетуском языке. Житель Вырумаа уважает старую мудрость – он знает, как делать работу, которую делали его предки, будь то копчение мяса, косьба косой или постройка бревенчатого дома. А еще вырусцы используют уникальный диалект, который отличается от общего эстонского языка на грани понимания.

Лучшее представление о культуре региона можно получить, посетив музеи Setomaa Muuseumid и Дом культуры Вана-Выромаа.

Setomaa Muuseumid управляют шестью различными зданиями в Сетумаа. Летний сезон в Setomaa Muuseumid, конечно, более активен, открыты различные сезонные выставки, организуются тематические дни и концерты хоров leelo, но стоит посетить музеи и в другое время. Весной, осенью и зимой проходят различные мероприятия, которые помогают глубже познакомиться с культурой сето.

Культурный центр Вана-Выромаа дает хорошее представление об условиях жизни в этой местности с момента заселения до середины 20 века. Можно увидеть археологические находки, этнографические объекты, документы об основании города Выру, предметы и фотографии культурно-просветительской жизни разных времен и т. д.

Желающие совместить ночлег и отдых могут найти в Выруском уезде два спа-отеля: отель-природный спа Kubija и санаторно-курортный центр Värska. Оба предлагают водные удовольствия круглый год, поэтому там можно купаться даже в более прохладное лето. В курортном отеле-природном спа Kubija те, кто интересуется мини-гольфом, могут летом закатывать мяч в лунку на 18-луночном поле для мини-гольфа.

Санаторий Värska, расположенный в центре курортного лечения Вярска, уникален в Эстонии своим лечебным арсеналом: здесь предлагается оздоровление местными природными средствами – пресноводными лечебными грязями и минеральной водой „Вярска“. В летний сезон из порта Вярска отправляется судно Seto Line, которое доставит вас как на экскурсию по Вярска, так и на озеро Ляммиярв в лучах заката. Приезжайте, посмотрите на землю с совершенно другого угла и во время прогулки на лодке насладитесь вкусом вина, которое рекомендует Nautimus. Кроме того, можно арендовать SUP-доски и лодки.

Вырумаа поражает своим разнообразием, а гостеприимство и искренность жителей Вырумаа так и ждут, чтобы их открыли!

Узнайте больше о Вырумаа на www.visitvoru.ee или на Фейсбуке: Visitvoru.

Основные летние события в Вырумаа: 17–18 июня: Сельская ярмарка Вастселийна 6–8 июля: Фестиваль Võnge 6–8 июля: Выруский фестиваль традиционного танца 14–16 июля: Tour de Rõuge MTB 2023 21–22 июля: Фестиваль Ostrova 12–13 августа: Ярмарка Hauka 11–13 августа: Фестиваль музыки и вдохновения Treski