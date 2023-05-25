Подписаны документы о ядерном оружии России в Беларуси

Россия реализует планы, касающиеся размещения ее ядерного оружия (ЯО) в Беларуси. В четверг, 25 мая, министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске „документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь“, - говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минобороны.

По словам Шойгу, осуществляемые Россией и Беларусью меры „соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам“. Он подчеркнул, что Россия, размещая в Беларуси нестратегическое ядерное оружие, не передает его Минску, и что контроль над ЯО и решение о его применении остается за Москвой. В свою очередь Хренин назвал ядерное оружие РФ в Беларуси „ответом на агрессивную политику недружественных стран“, которая должна напомнить о „недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе“. Кроме того, министры „обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества“ между их ведомствами.

Строительство хранилища для ТЯО

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Беларуси, отметив, что США уже давно действуют аналогичным образом на территории союзных им стран. Строительство хранилища для ТЯО в Беларуси планируется завершить к 1 июля.

Москва уже передала Минску ракетный комплекс „Искандер“, который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для применения специальных боеприпасов. Белорусские военнослужащие прошли соответствующую подготовку в России.

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