Какое отношение Тина Тёрнер имела к футболу?

Самый узнаваемый хит Тины Тёрнер - перепевка глориегейноровской Simply the best - в 1990-х стал настоящим гимном „Рейнджерс“. Не тех, что из Нью-Йорка, а тех, что из Глазго. Команда, куда с конца 80-х вливались деньги сталемагната Дэвида Мюррея, нуждалась в новом символе. Мюррей хотел видеть клуб большим, надеялся, что песня сформирует чуть другой имидж клуба, чем протестантские чанты, привычные для „Айброкс“. Чанты тоже остались на месте, но главной песней для фанов „синих“ той эпохи стала эта. Конечно, у „Рейнджерс“ не было каких-то эксклюзивных прав на песню.

В 1990-м она стала титульной для австралийской лиги регби, в 1993-м Тина даже пела там её на финале. Но шотландцам ничто не мешало. Уже 2010-х композиция врывалась в топы хит-парадов, в том числе по скачиваниям в интернете. Это фаны „Рейнджерс“ устраивали флэшмоб к титулам. Лучшее футбольное фото Тины - рядом. Да, не в футболке „Рейнджерс“. Но, чёрт возьми, когда ещё звезда А-класса надела бы форму команды уровня сборной Шотландии.

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