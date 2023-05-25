ОФИЦИАЛЬНО | Карел Воолайд покинул пост главного тренера „Пайде“

Воолайд, уроженец Ярвамаа, в декабре 2021 года возглавил городскую команду „Пайде“. В следующем сезоне он впервые в истории клуба привел команду к победе в Кубке Эстонии, а в Лиге конференций вывел клуб в третий круг предварительного раунда. В начале этого сезона команда „Пайде“ под руководством Карела Волайда выиграла Суперкубок Эстонии.

Прошлогодний сезон Высшей лиги завершился для клуба бронзовыми медалями, завоеванными в последнем туре под руководством Волайда, что также обеспечило клубу место в еврокубках и в этом году.

Однако сезон Высшей лиги в этом году начался для „Пайде“ непросто, и после 14 туров клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.

По словам президента „Пайде“ Вейко Вескимяэ, смена тренера — это хорошо обдуманное решение руководства, для принятия которого потребовалось время.

„В спорте к поставленным задачам нужно подходить с ответственностью, а в мире футбола это неизбежно часто приводит к необходимости принимать решения, подобные тем, которые мы приняли сегодня, — сказал Вейко Вескимяэ. — К сожалению, особенность работы главного тренера футбольного клуба в том, что в один момент все получается, ты даришь всем новые и прекрасные эмоции. Но в следующий момент вы обнаружите, что, хотя вы вкладываете в работу все свое сердце, все равно ничего не получается. Иногда удается восстановить равновесие, но часто, несмотря на большую волю и мощное усилие, этого не получается“.

Президент клуба рассказал о том, что было достигнуто под руководством Волайда. „Вклад Карела в развитие нашего клуба и его достижения — это, несомненно, то, что никто не может отнять ни у него, ни у нас, — сказал он. — От всего сердца благодарю Карела за чудесные моменты и за завоевание знаменательных первых кубков для клуба. Важные главы в истории клуба написаны, теперь пришло время для новых глав“.

Клуб объявит новый тренерский штаб в ближайшее время.

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