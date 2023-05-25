Евгений Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК Вагнера из Бахмута

Пригожин говорит, что подразделения ЧВК Вагнера собираются полностью покинуть Бахмут к 1 июня и уступить место регулярным частям.

После выхода из Бахмута, следует из видео, подразделения ЧВК Вагнера собираются отдохнуть, заняться ремонтом техники и вербовкой новых наемников, а затем, как объявил Пригожин, „приступить к выполнению нового задания“.

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