25.05.2023, 12:25
Финский миллионер получил внушительный штраф за въезд и выезд из Эстонии без паспорта(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Высший суд Финляндии в четверг признал инвестиционного банкира Микко Лаакконена виновным в нарушении пересечения границы и приговорил его к штрафу в размере пяти дневных заработных плат.
Лаакконен путешествовал на своей яхте из Финляндии в Эстонию и в тот же день вернулся, не взяв с собой проездного документа. У миллионера паспорт есть, но он не взял его с собой.
Для инвестиционного банкира из семьи по продаже автомобилей это означает штраф в размере ровно 58 310 евро, сообщает Helsingin Sanomat. По данным суда, ежедневный доход Лаакконена составляет 11 662 евро, а в месяц он зарабатывает 700 000 евро.
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